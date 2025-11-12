Nizozemsko-belgijski prijevoznik preuzima noćne vlakove na liniji Berlin-Pariz

Nizozemsko-belgijski željeznički prijevoznik European Sleeper planira u proljeće iduće godine pokrenuti noćnu liniju na relaciji Pariz-Berlin i popuniti prazninu koju će stvoriti ukidanje noćnih vlakova austrijske državne željezničke tvrtke ÖBB.

Vlakovi će od ožujka voziti noću na relaciji između Pariza i Berlina tri puta tjedno, a prvi polazak iz Pariza zakazan je za 26. ožujka, stoji u priopćenju nizozemsko-belgijske kompanije.

Austrijski ÖBB najavio je krajem rujna da će liniju Nightjet između Berlina i Pariza obustaviti sredinom prosinca, samo dvije godine što su je ponudili putnicima.

Odluku je austrijska kompanija donijela nakon što je francuski parlament obustavio financiranje noćnih vlakova između Pariza i Beča te između Pariza i Berlina.

Prema navodima francuskih medija, državne subvencije noćnih vlakova dosezale su i nekoliko milijuna eura godišnje.

Pariz je po izvješćima francuskih medija bio subvencionirao noćne vlakove jer prometuju znatno rjeđe od uobičajenih međugradskih vlakova pa nisu profitabilni, unatoč snažnoj potražnji.

Nova linija Pariz‑Berlin trebala bi pak prometovati kroz Bruxelles pa će biti ekonomski održiva budući da European Sleeper već ima liniju Bruxelles-Prag koja prolazi kroz Berlin, smatraju u upravi kompanije.

Prodaja karata za novu liniju započet će 16. prosinca, a cijene će biti otprilike kao i one koje je ÖBB naplaćivao za uslugu Nightjet, navode iz European Sleepera.

European Sleeper željeznički je prijevoznik koji ima samo noćne linije, a posluje prema modelu zadružnog vlasništva.

Kompanija je pokrenula kampanju kako bi prikupila novac za pokretanje linije Pariz‑Berlin. U prvoj rundi žele prikupiti 1,6 milijardi eura, a u drugoj rundi još milijardu, stoji u priopćenju European Sleepera.