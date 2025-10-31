Njemačka aviokompanija proglašena najboljom u Europi drugu godinu zaredom

Njemačka aviokompanija Lufthansa proglašena je najboljom zrakoplovnom kompanijom u Europi drugu godinu zaredom na dodjeli nagrada World Travel Awards 2025, koja se smatra turističkim Oskarom, održanoj prošli tjedan na Sardiniji.

Pobijedila je druge popularne europske aviokompanije poput KLM Royal Dutch i British Airwaysa u utrci za titulu “Vodeće europske aviokompanije“. Lufthansa je osvojila titulu 13 puta otkako su nagrade započele 1993. godine, s kontinuiranim nizom pobjeda od 2011. do 2016. godine, prenosi Euronews.

Ove godine osvojila je i nagrade za najbolju aviokompaniju u ekonomskoj klasi i najbolji brend aviokompanija.

Njemačka aviokompanija leti na više od 200 globalnih odredišta i druga je najveća u Europi po broju putnika, nakon Ryanaira.

Još jedna zrakoplovna kompanija u okviru šire Lufthansa grupe, Swiss International Air Lines, također je dobila nagrade za vodeću europsku prvu klasu i vodeću europsku poslovnu klasu. Lufthansa grupa također uključuje niz drugih prijevoznika kao što su Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Edelweiss Air, Air Dolomiti i Austrian Airlines.

Nagrade World Travel Awards prepoznaju najbolje turoperatore, hotele, destinacije i kruzere u globalnoj industriji putovanja i turizma, vrednujući značajke poput točnosti, dosljednosti i kvalitete usluge.

Osim Lufthanse, među 10 najboljih europskih avioprijevoznika ove godine nominirani su i British Airways, KLM Royal Dutch, Air France, Icelandair, Iberia, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, TAP Air Portugal i SAS Scandinavian Airlines.

Portugal je proglašen najpopularnijom destinacijom u Europi, dok je grad Batumi u Gruziji proglašen najboljom europskom destinacijom tijekom cijele godine. Madeira je osvojila nagradu za vodeću otočnu destinaciju u Europ.. Dublinski Trinity College također se pojavio kao najbolja akademska turistička atrakcija u Europi.

“Naši pobjednici su izvrsni primjeri izvrsnosti u turizmu i čestitam svakome od njih što su pomogli u podizanju kolektivne vrijednosti u našoj industriji“, rekao je Graham Cooke, osnivač World Travel Awardsa u priopćenju za javnost.