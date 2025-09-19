Njemačka bi mogla za dlaku izbjeći recesiju 

Njemačko gospodarstvo moglo bi blago porasti u trećem tromjesečju, procijenila je središnja banka u redovnom mjesečnom izvješću, naznačivši da bi Njemačka mogla za dlaku izbjeći recesiju.

“Ukupno bi realni bruto domaći proizvod (BDP) mogao blago porasti u trećem tromjesečju 2025., gledano iz sadašnje perspektive”, procjenjuju stručnjaci Bundesbanka u izvješću objavljenom u četvrtak.

Gospodarstvo je relativno stabilno, u teškim uvjetima, dodali su.

Aktivnost u najvećem europskom gospodarstvu smanjena je u 2023. i u 2024. godini, a nakon skromnog oporavka u prvim ovogodišnjim mjesecima ponovo je pala u razdoblju od travnja do lipnja, za 0,3 posto.

To znači da bi pozitivan rezultat u ljetnim mjesecima otklonio prijetnju recesije koju ekonomisti uglavnom definiraju padom aktivnosti dva tromjesečja zaredom.

Uvjeti za ulaganja i dalje su nepovoljni s obzirom na više američke carine, ali nema naznaka da su značajnije usporila u razdoblju od srpnja do rujna, primjećuju stručnjaci središnje banke.

I industrijska proizvodnja počela je treće tromjesečje u plusu, ponajprije zahvaljujući inženjerskom sektoru, a njezin je pad u lipnju bio osjetno blaži no što su bile pokazale preliminarne procjene.

“Temeljni trend u potražnji za njemačkim industrijskim dobrima i dalje pokazuje uzlaznu putanju”,

Smanjene isporuke na američko tržište vjerojatno neće tako snažno utjecati na gospodarstvo u trećem tromjesečju kao tokom proljeća, prognoziraju u Bundesbanci.

Vodeći ekonomski instituti očekuju rast njemačkog BDP-a u cijeloj 2025. godini za 0,3 posto.

