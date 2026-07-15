Njemačka industrija ugasila 177 tisuća radnih mjesta u 2025.

Njemačka industrija ugasila je prošle godine 177 tisuća radnih mjesta, a podaci pokazuju nastavak trenda i u 2026., upozorila je savezna agencija za zapošljavanje BAA.

U gospodarstvu u cjelini ukupno je ugašeno 108 tisuća radnih mjesta budući da rast u drugim sektorima nije uspio nadomjestiti otkaze u industriji.

Samo u automobilskom sektoru i u njegovom opskrbnom lancu ugašene su 52 tisuće radnih mjesta. U ostalim sektorima metaloprerađivačke industrije ugašeno ih je 24 tisuće, a u sektoru proizvodnje strojeva 28 tisuća.

Službeno je u njemačkoj industriji u prosincu 2025. bilo zaposleno 6,5 milijuna osoba, odnosno gotovo petina njemačke radne snage, objavila je agencija.

Smanjenje broja radnih mjesta u industriji nastavit će se i u nadolazećem razdoblju, upozorila je krajem lipnja čelnica BAA Andrea Nahles, istaknuvši se proizvodni sektor mjesečno gasi 15 tisuća radnih mjesta.

U 12-mjesečnom razdoblju zaključno s lipnjem ukupno su ugašene 174 tisuće radnih mjesta, pokazali su podaci agencije.