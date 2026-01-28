Njemačka iz ladice vadi plan “Europe dvije brzine”

Njemačka će se založiti za plan Europske unije dvije brzine kako bi ubrzala donošenje odluka i potaknula gospodarski rast, pokazalo je pismo ministra financija skupini od pet zemalja članica.

“Sada je vrijeme za Europu dvije brzine”, rekao je njemački ministar financija Lars Klingbeil na skupu koji je u utorak u Berlinu organizirao njemački list Die Welt.

Ministri financija iz Njemačke i Francuske žele ojačati konkurentnost unutar EU-a uvođenjem novog formata šest vodećih gospodarstava, pokazalo je pismo njemačkog ministra u koje je Reuters u utorak dobio uvid.

Klingbeil je u pismu pozvao partnere u Francuskoj, Poljskoj, Španjolskoj, Italiji i Nizozemskoj na videokonferenciju u srijedu kako bi kreirali ​ambiciozan i konkretan program za jačanje suvereniteta, otpornosti i konkurentnosti Europe.

Gospodarstva EU-a nastoje smanjiti ovisnost o uvozu kritičnih sirovina iz zemalja, uključujući Kinu, i odagnati bojazni da bi carine i fragmentacija globalnih tržišta mogle potkopati rast i ulaganja.

„Da bi opstala u geopolitičkoj situaciji koju je sve teže predvidjeti, Europa mora postati jača i otpornija“, napisao je Klingbeil kolegama u pismu od ponedjeljka, dodajući da status quo ne može biti opcija.

Sastanak zakazan za srijedu trebao bi biti tek „početak“, uz planirane osobne sastanke na marginama iduće euroskupine.

Pismo u koje je Reuters dobio uvid uključuje plan u četiri točke o uniji tržišta kapitala, jačanju eura, koordinaciji ulaganja u obranu i nabavi sirovina.

Koalicija mora biti brža u uspostavi unije štednje i ulaganja, navodi Klingbeil, kako bi osigurala bolje uvjete financiranja za europska poduzeća, posebno za europske startupove i brzorastuće tvrtke koje su prerasle početnu fazu startupova i postale takozvani ‘scaleupovi’.

Euro bi pak na međunarodnoj sceni trebao igrati ulogu sigurnog utočišta, na temelju predvidljivosti i vladavine prava, smatra njemački ministar, pozivajući na smanjenje birokracije i jačanje suvereniteta u području plaćanja.

Članice bi također trebale bolje surađivati u potrošnji na obranu, drži Klingbeil, i potvrditi njezin prioritet u novom višegodišnjem proračunu EU-a. Obrana bi trebala postati “motor rasta”, naglasio je.

Kako bi se osigurale strateške zalihe rijetkih zemnih metala, njemački ministar sugerira pojačana nastojanja na jačanju otpornosti lanca opskrbe, uz veći strateški angažman s međunarodnim partnerima.

Plan “Europe dvije brzine” bio je predmet rasprave već 2017. godine, uz poziv tadašnjeg francuskog predsjednika Francoisa Hollandea čelnicima Italije, Njemačke i Španjolske na samit u Versaillesu radi dogovora o rješenju za migracijsku krizu, ali naišao je na sumnjičavost među novim članicama Unije, zabilježio je tada portal Euractiv.