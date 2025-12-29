Njemačke kompanije očekuju gašenje radnih mjesta u 2026.

Većina njemačkih poslovnih udruga očekuje gašenje radnih mjesta u 2026. u uvjetima kontinuirane gospodarske krize u zemlji, pri čemu na industriju najviše utječu globalne protekcionističke mjere i slab izvoz, pokazalo je u ponedjeljak istraživanje njemačkog ekonomskog instituta IW.

Od 46 poslovnih udruga koje su sudjelovale u istraživanju, 22 očekuju smanjenje radne snage u idućoj godini. Samo njih devet očekuje pojačano zapošljavanje, dok 15 poslovnih udruga predviđa stabilnu razinu zaposlenosti.

Pad proizvodnje očekuju kompanije iz automobilskog sektora, papirne i tekstilne industrije, uslijed sve izraženijih protekcionističkih mjera, slabog izvoza i visokih troškova koji su umanjili njemačku cjenovnu konkurentnost, pokazalo je istraživanje.

“Oni koji su se nadali brzom i sveobuhvatnom kraju gospodarske krize bit će razočarani i u 2026.”, kazao je čelnik IW‑a Michael Huether, dodavši da se gospodarstvo “stabilizira na nižoj razini”.

I u nadolazećoj godini ulaganja kompanija ostat će na niskoj razini. Prema istraživanju, samo 11 poslovnih udruga očekuje rast investicija, dok 14 predviđa pad, a 21 udruga očekuje stagnaciju investicija na niskim razinama.

Optimizam za iduću godinu pokazali su sektori na koje pozitivno utječe rast potrošnje na obranu, poput zrakoplovno-svemirske industrije i brodogradnje. Poboljšanje uvjeta u odnosu na prošlu godinu bilježe i kompanije iz uslužnog sektora, pokazalo je istraživanje.

Očekivanja poslovnih čelnika blago su poboljšana, a anketa je pokazala da 19 udruga očekuje veću proizvodnju nego u 2025., dok njih devet očekuje pad. Prva je to pozitivna prognoza u nekoliko godina.