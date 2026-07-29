Njemački automobilski div povećao profit za 34% unatoč padu isporuka vozila

Njemački proizvođač luksuznih automobila Porsche AG izvijestio je u srijedu o porastu operativne dobiti u prvoj polovici godine za 34% na 1,35 milijardi eura, unatoč nižim prihodima i dvoznamenkastom padu isporuka vozila. Rezultat je bio iznad prosječne projekcije analitičara od 1,26 milijardi eura, prema podacima S&P Global Visible Alpha.

Nekada najpouzdaniji izvor profita Volkswagena, Porsche, posebno je teško pogođen padom kineske potražnje za njemačkim luksuznim automobilima i slabijom prodajom električnih vozila nego što se očekivalo.

Njemački proizvođač sportskih automobila pripisao je povećanje profita strožem upravljanju troškovima, cijenama i asortimanom proizvoda, uz svoju strategiju “vrijednosti iznad količine”.

Međutim, većoj dobiti tvrtke pomogli su i znatno niži troškovi restrukturiranja. Porsche je u prvoj polovici 2026. zabilježio neto trošak od oko 100 milijuna eura zbog strateškog restrukturiranja, u usporedbi s otprilike 800 milijuna eura godinu ranije.

Prihod je pao za 5,1% na 17,23 milijarde eura, s 18,16 milijardi eura u istom razdoblju prošle godine. Operativni povrat od prodaje ipak je porastao na 7,8%, s 5,5%.

“Tijekom proteklih šest mjeseci, Porscheov tim je vrlo intenzivno i disciplinirano radio na našoj strategiji. Međutim, pred nama je još puno posla kako bismo Porsche snažno pozicionirali za izazovnu budućnost“, rekao je izvršni direktor Michael Leiters u priopćenju za javnost, prenosi Euronews.

Veća prodaja visokovrijednih sportskih automobila 911 također je pomogla u ostvarivanju godišnjih smjernica i zarade marke, posebno za modele GTS, Turbo i GT. Međutim, prodaja modela Taycan, Panamera i Macan je pala.

U prvoj polovici godine isporučeno je 122.306 vozila, što je pad od 16,5% u usporedbi s prethodnom godinom.

U Kini su isporuke pale za 32% na 14.501 vozilo usred onoga što je tvrtka opisala kao izazovno tržišno okruženje i kontinuiranog fokusa na prodaju orijentiranu na vrijednost.

Unatoč tome, Porsche očekuje da će mu prihod za cijelu godinu iznositi između 35 i 36 milijardi eura. Ukupni prihodi u 2025. iznosili su 36,27 milijardi eura. Tvrtka očekuje da će mu operativna marža ove godine biti između 5,5% i 7,5%.

Nekoliko drugih velikih njemačkih proizvođača automobila snizilo je svoja financijska očekivanja usred pogoršanja uvjeta u Kini, pritiska na cijene i slabijeg potrošačkog raspoloženja.

Porsche će ukinuti još 5000 radnih mjesta do 2035.

Porsche je u ponedjeljak objavio da će do 2035. ukinuti dodatnih 5000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove i istovremeno zaštitio svoje glavne njemačke pogone od prisilnih otpuštanja. Ova odluka dio je dogovora s radničkim sindikatima i dolazi uz prethodno najavljeni plan smanjenja 3900 radnih mjesta do 2030., uključujući 2000 privremenih radnika. Reuters procjenjuje da Porscheova ukupna planirana smanjenja iznose oko 9000 radnih mjesta.

Strategija za ukidanje 5000 radnih mjesta uključivat će kombinaciju proširenih planova djelomičnog umirovljenja i sporazuma o dobrovoljnoj otpremnini, prema navodima tvrtke i njezinog glavnog radničkog vijeća.

Zauzvrat, zaštita radnih mjesta i lokacija u Zuffenhausenu i Weissachu bit će produžena do kraja 2035., čime će se isključiti prisilni otkazi tijekom tog razdoblja.

Jača konkurencija kineskih proizvođača, američke carine i visoki troškovi u Njemačkoj dodatno su povećali pritisak na Porsche.

Tvrtka je izjavila da je njezin dugoročni strateški i restrukturirajući program blizu završetka i da će se Porsche više usmjeriti na njegovo osnovno poslovanje sa sportskim automobilima, uz istovremeno pojednostavljenje organizacije i poboljšanje profitabilnosti i otpornosti.

Porsche bi trebao detaljno predstaviti strategiju na svom Danu tržišta kapitala 7. listopada 2026.