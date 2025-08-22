Njemački BDP u drugom kvartalu pao za 0,3 posto zbog američkih carina

Gospodarska aktivnost u Njemačkoj u drugom je kvartalu pala za 0,3 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, što je za 0,2 postotna boda snažniji pad no što je pokazivala preliminarna procjena, izvijestio je statistički ured Destatis.

Preliminarni podaci koje je statistički ured objavio krajem prošloga mjeseca pokazivali su, pak, da se BDP smanjio za svega 0,1 posto u razdoblju od travnja do lipnja u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Nakon što je njemačko gospodarstvo palo i u 2023. i 2024. godini, revidirani tromjesečni pad dodatno će povećati pritisak na vladu na čelu s kancelarom Friedrichom Merzom da poboljša stanje u gospodarstvu, analizira agencija dpa.

Merz je dužnost kancelara preuzeo u svibnju, a do sada je najavio planove za ulaganje milijardi eura u infrastrukturu i obranu, kao i investicijsku inicijativu za privatna poduzeća u vrijednosti većoj od 600 milijardi eura.

Međutim, stručnjaci vjeruju da će se učinci tih ulaganja osjetiti tek od 2026. godine.

Američke carine

Pad u drugom tromjesečju uslijedio je nakon neočekivano slabašnog oporavka u prva tri ovogodišnja mjeseca, kada je prema revidiranom podatku Destatisa rast gospodarstva iznosio 0,3 posto.

Stručnjaci su rast aktivnosti u prvom tromjesečju uglavnom pripisali učincima povezanim s očekivanjem realizacije planova američkog predsjednika Donalda Trumpa da nametne visoke carine Europskoj uniji.

Dok su se i privatna i državna potrošnja povećale u drugom tromjesečju, ulaganja u građevinarstvo, strojeve i vozila značajno su pala, pokazali su najnoviji podaci. U međuvremenu, Trumpovi nepredvidivi potezi u carinskoj politici nastavili su pritiskati izvozno orijentirano njemačko gospodarstvo, piše dpa.

Većina izvoza EU-a u Sjedinjene Države od 7. kolovoza podliježe plaćanju carine od 15 posto, što je dovelo do pada prodaje u mnogim njemačkim tvrtkama u drugom tromjesečju. Više carine otežavaju poslovanje na važnom američkom tržištu, posebno njemačkim proizvođačima automobila i strojarskim tvrtkama, usporavajući rast najvećeg europskog gospodarstva, navodi njemačka novinska agencija.

Nakon dvije godine recesije, vodeći instituti za ekonomska istraživanja u svojim najnovijim prognozama za 2025. predviđaju slabašan rast njemačkog gospodarstva od oko 0,3 posto – i to u najboljem slučaju.

Deficit smanjen

Odvojeno, Destatis je u petak preliminarno izvijestio da je država u prvih šest ovogodišnjih mjeseci potrošila 28,9 milijardi eura više nego što je uprihodila.

Međutim, budući da su doprinosi za socijalno osiguranje i porezni prihodi rasli brže od državne potrošnje, deficit je u usporedbi s istim razdobljem lani bio niži za 19,4 milijarde eura. Mjeren udjelom u BDP-u, deficit je iznosio samo 1,3 posto u prvoj polovini 2025. godine, pokazuju preliminarni podaci Destatisa.