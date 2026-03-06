Njemački medijski div preuzima britanski Telegraph za 662 milijuna eura

Kupnja Telegrapha dio je strategije njemačkog medijskog koncerna da ojača prisutnost na globalnom tržištu digitalnih i političkih medija.

Njemački medijski konglomerat Axel Springer objavio je u petak da kupuje britansku medijsku grupu Telegraph Media Group.

Axel Springer preuzima ovaj britanski list konzervativne orijentacije za 575 milijuna funti (662 milijuna eura).

U priopćenju je izvršni direktor Axel Springera Mathias Döpfner rekao: “Prije više od 20 godina pokušali smo kupiti The Telegraph, ali nismo uspjeli. Desetljećima smo se divili ovom velikom mediju. Sada nam se san ostvario.”

Dodao je da žele pomoći da postane najčitaniji i intelektualno najinspirativniji medij desnog centra na engleskom govornom području.

Axel Springer nije bio jedina medijska kompanija zainteresirana za kupnju Telegrapha, budući da je i Daily Mail & General Trust ponudio preuzimanje vrijedno 500 milijuna funti, piše Politico.

Döpfner je također rekao da “The Telegraph predstavlja slobodu, osobnu odgovornost, demokratske vrijednosti i vjeru u otvorena društva i tržišna gospodarstva. Ta su uvjerenja uvelike usklađena s temeljnim vrijednostima Axel Springera.”

Axel Springer jedan je od najvećih europskih medijskih koncerna sa sjedištem u Berlinu. Osnovao ga je 1946. njemački izdavač Axel Springer, a danas je snažno usmjeren na digitalne medije.

Kompanija posjeduje brojne poznate medijske brendove, među kojima su Bild, Die Welt, Politico i Business Insider. Posljednjih godina agresivno širi međunarodno poslovanje, osobito na engleskom govornom tržištu i u digitalnom novinarstvu.