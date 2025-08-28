Njemački proizvođač oružja Heckler & Koch ostvario rast prodaje

Njemački proizvođač oružja Heckler & Koch izvijestio je o značajnom povećanju narudžbi za pješačko oružje, njihov je broj porastao za 42,8 posto na 282,5 milijuna eura u prvoj polovici godine, objavila je tvrtka u srijedu.

Narudžbe za oružje koje rabe vojne i policijske snage, obično se protežu kroz nekoliko godina te treba vremena dok ne krenu početne isporuke.

Prihodi za prvo polugodište porasli su za 4,7 posto na 179,5 milijuna eura, dok je ostvarena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) pala za 1,1 posto na 29,5 milijuna eura. Glasnogovornik tvrtke pripisao je pad profitabilnosti visokim materijalnim troškovima i obnavljanju zaliha, što zauzvrat olakšava bržu proizvodnju nakon narudžbi. Uprava je izrazila zadovoljstvo polugodišnjim brojkama, smatrajući ih potvrdom snažne tržišne pozicije.

“Značajno povećan broj narudžbi pokazuje da vojne i policijske snage u Njemačkoj, Europi i unutar transatlantskog saveza vjeruju našim proizvodima”, rekao je izvršni direktor Jens Bodo Koch.

Njemačke oružane snage i dalje su najvjerniji kupac

Njemačka vojska, odnosno Bundeswehr, ostaje najvažniji kupac za Heckler & Koch, kojemu će tvrtka u narednim godinama isporučiti ukupno 120.000 jurišnih pušaka. To novo oružje zamijenit će dosadašnji G36, standardnu pušku Bundeswehra koju također proizvodi Heckler & Koch.

Očekuje se da će prva linija serijske proizvodnje biti isporučena tijekom ove godine. Heckler & Koch puške koriste i specijalne postrojbe Bundeswehra.

Heckler & Koch zapošljava oko 1.350 ljudi, prvenstveno u svojoj glavnoj tvornici u Oberndorfu, jugozapadno od Stuttgarta. Tvrtka je najveći njemački proizvođač malog oružja, uključujući pištolje, jurišne puške, bacače granata i strojnice.

Među konkurentima su CG Haenel u Tiringiji, Sig Sauer iz Sjedinjenih Američkih Država, belgijski FN Herstal te Colt CZ, češki proizvođač oružja u vlasništvu američke tvrtke Colt.

Potražnja za malim oružjem počela se povećavati ruskom aneksijom Krima 2014. godine te je dodatno porasla nakon početka potpune invazije na Ukrajinu prije tri i pol godine.