Njemački TUI podigao prognoze za financijsku 2025. godinu

Njemačka putnička i turistička kompanija TUI podigla je prognoze svojih poslovnih rezultata za financijsku 2025. godinu zahvaljujući snažnim rezultatima u devetomjesečnom razdoblju i prvim pozitivnim naznakama za srpanj.

U devetomjesečnom razdoblju, zaključno s 30. lipnjem, prihod grupe iznosio je 14,7 milijardi eura, iskazan prema stalnom tečaju, i bio je za sedam posto veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Temeljna dobit prije kamata i poreza (EBIT) iznosila je 199 milijuna eura i uvećana je za približno četiri puta u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuje poslovno izvješće kompanije.

Ti su rezultati poduprti rekordnim rezultatima u segmentima hotela i resorta te krstarenja, dok okruženje u segmentu tržišta + zrakoplovne tvrtke ostaje i dalje izazovno na konkurentnom tržištu, stoji u priopćenju grupe.

Temeljem takvih rezultata TUI je podigao prognoze o poslovnim rezultatima za financijsku 2025. godinu koja završava u rujnu, iskazanima prema stalnom tečaju.

Tvrtka očekuje da će joj temeljni EBIT u financijskoj 2025. tako porasti u rasponu od devet do 11 posto u odnosu na godinu ranije. Prethodnom prognozom procjenjivali su da će porasti u rasponu od sedam do 10 posto.

Nadalje, TUI sada očekuje da će mu prihodi u fiskalnoj 2025. u odnosu na godinu ranije porasti po stopi na donjoj granici raspona procijenjenog u visini od pet do 10 posto.

