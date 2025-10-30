Njemačko gospodarstvo stagniralo u trećem tromjesečju

Njemački BDP stagnirao je u trećem tromjesečju, pokazali su u četvrtak preliminarni izračuni statističkog ureda, naznačivši da je najveće europsko gospodarstvo izbjeglo recesiju.

U razdoblju od srpnja do rujna aktivnost u njemačkom gospodarstvu zadržala se prema sezonski prilagođenim podacima na razini iz prethodna tri mjeseca kada se bila smanjila za revidiranih 0,2 posto, utvrdio je Destatis.

Njemačka je tako za dlaku izbjegla recesiju koja se definira kao pad aktivnosti dva tromjesečja zaredom. Gospodarstvo je bilo izašlo iz recesije u trećem tromjesečju prošle godine, pokazuju podaci statističkog ureda.

Ulaganja kompanija bila su u trećem tromjesečju “pozitivna” dok se izvoz smanjio u odnosu na prethodna tri mjeseca, navode statističari.

Godišnja usporedba pokazuje rast aktivnosti u razdoblju od srpnja do rujna za 0,3 posto, prema kalendarski i cjenovno prilagođenim podacima, naznačivši da je aktivnost rasla ravnomjernim tempom od početka ove godine.

