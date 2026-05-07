Nova mjera za borbu protiv skupog goriva mogla bi razljutiti milijune vozača

Zbog rasta cijena goriva i prijetnje novog energetskog šoka, europske vlade razmatraju mjere koje uključuju sporiju vožnju.

Britanija bi trebala smanjiti ograničenja brzine za vozače kao dio paketa mjera za ublažavanje posljedica rata s Iranom na potrošače, smatra jedan think tank. Ograničavanje brzine na 20 milja na sat (oko 32 km/h) u gradovima i naseljima te na 60 milja na sat (oko 97 km/h) na autocestama pomoglo bi smanjiti potražnju za gorivom i ublažiti rast cijena nafte izazvan sukobom, navodi Institut za istraživanje javnih politika (IPPR).

Smanjenje brzine bilo bi “dvostruka pobjeda”, navodi think tank, jer bi istodobno smanjilo potrošnju goriva i povećalo sigurnost na cestama, što bi građane potaknulo da kraća putovanja zamijene hodanjem ili bicikliranjem. Institut predlaže i kampanju za učinkovitiju vožnju, uz preporuke za češći rad od kuće i dijeljenje prijevoza, piše The Guardian.

Takva bi mjera vjerojatno izazvala kontroverze. Wales je 2023. smanjio zadano ograničenje brzine na 20 milja na sat, a BBC-jeva anketa ove godine pokazala je da se više od polovice stanovnika tome protivi, unatoč tome što je broj prometnih nesreća u sljedećih 18 mjeseci pao za više od 10 posto.

Međunarodna agencija za energiju već je savjetovala državama članicama da razmotre smanjenje brzina na cestama i ograničavanje korištenja automobila kao dio izvanrednih mjera sličnih onima iz razdoblja pandemije covida, kao odgovor na sukob na Bliskom istoku.

Švedska je prva europska zemlja koja je u izvanredne mjere zbog moguće nestašice goriva izazvane krizom na Bliskom istoku, uključila i ograničenje maksimalne brzine na svega 70 km/h. Predstavnica Švedske agencije za energetiku Ela Kilim izjavila je da bi smanjenje brzine i ograničavanje vožnje u gusto naseljenim područjima mogli biti način za smanjenje potrošnje goriva.