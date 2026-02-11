Nova zračna luka prijeti baštini Inka. Godišnje bi mogla privući 200% više turista

Nova zračna luka koja bi skratila vrijeme putovanja do Machu Picchua dugo je u planu.

Machu Picchu najveća je turistička atrakcija Perua koju je posjetilo čak 1,5 milijuna turista u 2024. godini.

Taj će se broj povećati već sljedeće godine kada bi nova zračna luka mogla znatno olakšati dolazak do drevne inkanske citadele, prenosi BBC.

Iako je to dobrodošla vijest za posjetitelje, jer je lokacija poznata po tome što je teško dostupna, stanovnici tog područja i arheolozi već dugo prosvjeduju protiv gradnje.

Putnici koji žele vidjeti ostatke Machu Picchua iz 15. stoljeća prvo lete u zračnu luku Lima, do glavnog grada Perua, a zatim letom do Cusca. Zatim je potreban vlak ili autobus do Aguas Calientesa (grada Machu Picchu), a zatim 25-minutna vožnja autobusom ili pješačenje do citadele.

Za mnoge, tako dugo putovanje jednostavno nije praktično.

Planirana izgradnja krajem iduće godine

Nakon desetljeća odgoda, financijskih deficita i korupcijskih skandala, stvari bi se napokon mogle ubrzati.

Međunarodna zračna luka Chinchero bit će smještena na periferiji Chinchera, povijesnog andskog grada, što će putnicima omogućiti da izbjegnu zaustavljanja u Limi i Cuscu.

To bi značilo uštedu nekoliko sati putovanja. Vlasti su najavile da će zračna luka biti dovršena krajem 2027. godine. Novi aerodrom osmišljen mogao bi privući 200 posto više posjetitelja u to područje, prema BBC-u.

Iako zagovornici zračne luke hvale gospodarski poticaj nerazvijenoj regiji, od radnih mjesta u građevinarstvu do turističkog smještaja i usluga, autohtone zajednice, arheolozi i konzervatori od samog su početka govorili o kulturnim i ekološkim rizicima.

Machu Picchu je već uveo dnevna ograničenja kapaciteta kojima se upravlja strogim sustavom rezervacija zbog prenapučenosti.

Arheolozi upozoravaju da će veći broj posjetitelja predstavljati ogroman pritisak na krhke ruševine. Kritičari kažu da bi avioni nisko prelijetali iznad obližnjeg Ollantaytamba i njegovog arheološkog parka, što bi potencijalno moglo nanijeti nepovratnu štetu ostacima Inka.

Krajolik koji je nekoć bio srce najvećeg svjetskog carstva u 15. stoljeću prošaran je inkanskim cestama, građevinama, mrežama za navodnjavanje i rudnikom soli, od kojih su mnogi još uvijek u upotrebi.

Zemljište koje je potrebno očistiti za gradnju izravno ugrožava ovu baštinu.

“Ovo je izgrađeni krajolik, postoje rute koje su dizajnirali Inke“, rekla je Natalia Majluf, peruanska povjesničarka umjetnosti sa Sveučilišta Cambridge, za Guardian 2019. “Postavljanje zračne luke ovdje bi ga uništilo.“

Novi aerodrom će pogoršati nestašicu vode

Zaštitari prirode kažu da su poljoprivreda i prirodni krajolik ugroženi.

Otkad je najavljena izgradnja novog aerodroma, obitelji koje uzgajaju kukuruz oko Chinchera prodaju poljoprivredno zemljište, izvještava BBC.

Zračni i promet vozila prema zračnoj luci drastično će promijeniti karakter područja, dok će hoteli i pansioni zamijeniti poljoprivrednu baštinu u blizini.

Postoje strahovi da će izgradnja pogoršati nestašicu vode iscrpljivanjem sliva jezera Piuray, o kojem grad Cusco ovisi za gotovo polovicu svoje opskrbe vodom. Sustavi gospodarenja otpadom su također već opterećeni, a infrastruktura za recikliranje ne postoji.

Lizbeth Lopez Becerra, vodič za Machu Picchu sa sjedištem u Cuscu, može vidjeti potencijalne koristi za turistički sektor, ali ne bez pravilne analize utjecaja na okoliš i potpunog preispitivanja infrastrukture područja.

Protivnici zračne luke sada se moraju nadati da će, kao što se događa već desetljećima, izgradnja i dalje nailaziti na zastoje.