Novi pad zbog afere Epstein: Milijarder i nasljednik hotelskog carstva odstupio s čela kompanije

Nakon što su dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa razotkrili dugogodišnju komunikaciju s Jeffreyjem Epsteinom, hotelski magnat Thomas Pritzker povukao se s dužnosti izvršnog predsjednika uprave.

Hotelski magnat Thomas Pritzker odstupio je s dužnosti izvršnog predsjednik uprave Hyatta nakon što su dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa otkrili razmjere njegovih veza sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Hyatt je u ponedjeljak objavio da Pritzkerovo odstupanje stupa “odmah na snagu” te da će ga zamijeniti Mark Hoplamazian, predsjednik i glavni izvršni direktor hotelskog lanca.

Objavljeni dokumenti pokazali su da je Pritzker bio u redovitom kontaktu s Epsteinom i godinama nakon nagodbe koju je financijaš postigao 2008. u vezi s optužbama za seksualne zločine.

“Loše sam procijenio”

“Moj je posao i odgovornost osigurati dobro upravljanje”, rekao je Pritzker u izjavi u ponedjeljak.

“Dobro upravljanje… znači zaštititi Hyatt, osobito u kontekstu moje povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom i Ghislaine Maxwell, zbog čega duboko žalim. Pokazao sam lošu prosudbu održavajući kontakt s njima i nema opravdanja za to što se ranije nisam distancirao.”,

Pritzkerovo bogatstvo Forbes procjenjuje na 6,2 milijarde dolara, čime je drugi najbogatiji član obitelji Pritzker, odmah iza svoje rođakinje Karen. Predsjednik uprave Hyatta je od 1999. godine, a funkciju glavnog izvršnog direktora obnašao je od 1999. do 2006.

Također je gotovo dva desetljeća, do 2020. godine, bio član upravnog odbora kompanije Royal Caribbean Cruises, a osnivač je i Pritzker Neuropsychiatric Disorders Research Consortiuma, istraživačkog projekta posvećenog genetskim uzrocima psihijatrijskih poremećaja. Član je Upravnog odbora Sveučilišta u Chicagu te njegova izvršnog odbora. Pritzker je oženjen i ima tri sina.

Nije prvi, ni zadnji

Ranije ovog mjeseca glavna pravnica Goldman Sachsa Kathy Ruemmler objavila je da napušta kompaniju nakon što su e-mailovi u najnovijem paketu Epsteinovih dokumenata pokazali da je imala blizak odnos s financijašem.

Ruemmler je zanijekala da je imala ikakvih saznanja o njegovim kaznenim djelima.

Brad Karp, predsjednik američke odvjetničke kuće Paul Weiss, također je odstupio u veljači nakon što su e-mailovi navodno pokazali da je s Epsteinom raspravljao o njegovoj osudi iz 2008. Paul Weiss je ranije poručio da Karp “nikada nije svjedočio niti sudjelovao u bilo kakvom nedoličnom ponašanju”.

asasasa

Pritzkerovo bogatstvo Forbes procjenjuje na 6,2 milijarde dolara, čime je drugi najbogatiji član obitelji Pritzker, odmah iza rođakinje Karen. Osim u Hyattu, gotovo dva desetljeća, do 2020. godine, bio je član upravnog odbora kompanije Royal Caribbean Cruises, a osnivač je i Pritzker Neuropsychiatric Disorders Research Consortiuma, istraživačkog projekta posvećenog genetskim uzrocima psihijatrijskih poremećaja. Član je Upravnog odbora Sveučilišta u Chicagu te njegova izvršnog odbora. Pritzker je oženjen i ima tri sina.