Nove smjernice EK o obvezama transparentnosti kod uvođenja AI sustava

Europska komisija (EK) objavila je smjernice o obvezama transparentnosti za dobavljače i subjekte koji uvode određene sustave umjetne inteligencije (AI), čija primjena počinje 2. kolovoza 2026., izvijestilo je Predstavništvo EK-a u Hrvatskoj.

Obveze transparentnosti pomoći će ljudima da prepoznaju kada su u interakciji s AI-jem ili kada je sadržaj stvoren ili izmijenjen uz AI, čime će se smanjiti rizik od obmane i manipulacije, očekuje EK.

U danas objavljenim smjernicama pojašnjava se koji dobavljači i subjekti koji uvode sustav moraju poštovati obveze transparentnosti za interaktivne AI sustave te označivanje sadržaja generiranog AI-jem.

Nove obveze za dobavljače i subjekte

Dobavljači AI-ja morat će dizajnirati AI sustave kako bi informirali korisnike kada su u izravnoj interakciji s AI-jem te dodati strojno čitljive oznake kako bi se omogućilo otkrivanje sadržaja generiranog ili manipuliranog umjetnom inteligencijom.

Subjekti koji uvode sustav morat će obavijestiti korisnike i kada su izloženi uvjerljivom krivotvorenom sadržaju, sadržaju generiranom AI-jem o pitanjima od javnog interesa bez ljudske revizije ili uredničke kontrole te sustavima za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju.

U smjernicama se objašnjavaju određeni koncepti, navode izuzeća i primjeri, što uključuje izravno interaktivne AI sustave, poput chatbotova, sintetičkog sadržaja dijelom ili potpuno teksta generiranog AI-jem ili npr. i relevantne iznimke poput standardnog uređivanja (pravopis i ispravak gramatike).

Važnost poštivanja dopunjenog kodeksa prakse

EK u smjernicama objašnjava i da se usklađenost s obvezama transparentnosti iz Akta o AI-ju uz ostalo može dokazati poštovanjem kodeksa prakse, koji znači pravnu sigurnost i praktičan način dokazivanja usklađenosti s tim aktom.

Smjernicama za transparentnost EK dopunjuje Kodeks dobre prakse za transparentnost sadržaja generiranog AI-jem, koji su sastavili neovisni stručnjaci uz doprinos stotina dionika, dodaju iz EK, koja time uz ostalo pomaže korisnicima u primijeni AI-ja.

“Većina pravila utvrđenih u Aktu o AI-ju počinje se primjenjivati 2. kolovoza 2026., uključujući provedbene ovlasti komisije i nacionalnih tijela za nadzor tržišta. AI sustavi stavljeni na tržište prije kolovoza morat će ispunjavati obveze označivanja i otkrivanja od 2. prosinca 2026.”, poručuje EK.