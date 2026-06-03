Novi energetski šok mogao bi ugroziti 1,3 milijuna radnih mjesta u Europi

Eskalacija napetosti između SAD-a i Irana prijeti europskoj industriji novim troškovnim šokom, a pod najvećim su pritiskom proizvođači automobila, čelika i kemikalija.

Europska industrija mogla bi se ove godine suočiti s gubitkom čak 1,3 milijuna radnih mjesta ako sukob između Sjedinjenih Država i Irana dodatno pogura cijene energije, upozorila je u srijedu povjerenica Europske komisije za socijalna prava i radna mjesta Roxana Mînzatu.

Prema procjenama Europske komisije, najveći udar mogao bi pretrpjeti automobilski sektor, u kojem je ugroženo do 600.000 radnih mjesta. Posebno su ranjive energetski intenzivne industrije koje već godinama posluju pod pritiskom visokih troškova električne energije i sirovina.

Brojni sektori pod pritiskom

“Zbog rata na Bliskom istoku ugroženo je do 1,3 milijuna radnih mjesta, a najveći rizik prijeti upravo energetski intenzivnim industrijama”, rekla je Mînzatu tijekom konferencije za novinare.

Osim automobilske industrije, značajni gubici mogli bi pogoditi građevinski sektor, metalnu industriju, kemijsku proizvodnju i transport. Europska komisija procjenjuje da bi u tim granama moglo nestati više od 56.000 radnih mjesta.

Pod pritiskom bi se mogli naći i sektori koji imaju ključnu ulogu u europskoj zelenoj tranziciji. U projektima proizvodnje baterija ugroženo je oko 85.000 radnih mjesta, dok bi sektor proizvodnje solarnih panela mogao izgubiti gotovo 59.000 radnih mjesta.

Kućanstva na udaru

Dodatnih 4500 radnih mjesta moglo bi nestati u industriji čelika, koja se već suočava s visokim troškovima prilagodbe klimatskim ciljevima i prelaska na proizvodnju s nižim emisijama ugljika.

Posljedice rasta cijena energije ne bi osjetile samo kompanije. Europska komisija procjenjuje da bi kućanstva s nižim prihodima mogla izdvajati dodatnih 1,4 posto svojih prihoda za gorivo, što bi dodatno opteretilo potrošače u trenutku kada se europsko gospodarstvo već suočava sa sporijim rastom i geopolitičkom neizvjesnošću.

Ulog je velik. Europski proizvodni sektor zapošljava oko 30 milijuna ljudi, dok uslužne djelatnosti osiguravaju gotovo 87 milijuna radnih mjesta. Zato bi novi energetski šok izazvan eskalacijom sukoba na Bliskom istoku mogao imati posljedice daleko izvan energetskog sektora, zahvaćajući konkurentnost europske industrije, investicije i tržište rada diljem kontinenta.