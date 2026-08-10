Novi europski Hollywood: Kako je Malta postala svjetska filmska velesila

Najmanja članica Europske unije danas godišnje privlači više od 30 filmskih i televizijskih produkcija, zahvaljujući jednom od najizdašnijih sustava poticaja u svijetu.

Karibi, antički Rim, jug Francuske ili Zaljev Pentosa iz serije Igra prijestolja – sva su ta mjesta na filmskom platnu posljednjih godina zapravo Malta. Ovaj mediteranski arhipelag, površinom nešto veći od otoka Visa, izrastao je u jednu od najatraktivnijih europskih destinacija za američke i britanske filmske studije.

Razlog nije samo klima ili prirodne ljepote, nego prije svega izdašni financijski poticaji. Malta je postala predvodnik europske utrke za privlačenje velikih filmskih produkcija poreznim olakšicama i povratom dijela troškova snimanja, piše The Guardian.

Gotovo polovinu proračuna su poticaji

U posljednje tri godine ondje je snimano više od 30 filmova i serija godišnje, uključujući Jurassic World Rebirth, Gladijator II, ekranizaciju romana Enid Blyton The Magic Faraway Tree te novi akcijski film Jasona Stathama Mutiny. Treća sezona Netflixove serije Enola Holmes preseljena je na Maltu, dok bi iduće godine trebalo početi snimanje serije The Order, smještene uoči osmanske opsade otoka 1565. godine.

Malta je filmske produkcije počela privlačiti još 1925., a od 1970-ih raspolaže jednim od najvećih svjetskih kompleksa bazena za snimanje scena na moru. No pravi uzlet dogodio se nakon promjene modela financiranja europske filmske industrije.

Dok su se filmovi nekoć financirali uglavnom iz javnih fondova, danas ključnu ulogu imaju porezni poticaji. Prema podacima Europskog audiovizualnog opservatorija, oni danas čine gotovo polovicu proračuna europskih igranih filmova.

Na svaki euro vraća se četiri

Malta je sustav povrata dijela troškova uvela 2005., a danas nudi povrat do 40 posto produkcijskih troškova. Posebnost je što se poticaji mogu koristiti i za strane filmske ekipe i opremu ako ih nije moguće osigurati na domaćem tržištu. Producent filmova Napoleon i Gladijator II taj je model opisao kao vjerojatno najizdašniji na svijetu.

Prema riječima filmskog povjerenika Johanna Grecha, svaki euro koji država uloži kroz poticaje generira četiri eura gospodarske aktivnosti. Zbog toga Malta planira dodatno unaprijediti sustav poticaja nakon 2028. te uz privatni kapital izgraditi novi filmski kompleks vrijedan 80 milijuna eura.

No, dio malteških filmskih djelatnika upozorava da je snažan fokus na privlačenju stranih produkcija usporio razvoj domaće kinematografije. Međunarodni uspjesi lokalnih filmova i dalje su rijetki, a jedan od rijetkih primjera ostaje Luzzu, koji je 2021. bio nominiran za glavnu nagradu žirija na festivalu Sundance.