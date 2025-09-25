Novi igrač u borbi protiv pretilosti: Eksperimentalni lijek u kasnoj fazi ispitivanja

Izvršna direktorica tvrtke Roche Pharmaceuticals rekla je investitorima da je ozbiljna u vezi s ciljem da postanu jedna od tri najbolje tvrtke u borbi protiv pretilosti.

Injekcija za mršavljenje CT-388 ovog proizvođača lijekova ulazi u kasnu fazu ispitivanja.

Švicarska farmaceutska tvrtka Roche planira postati jedan od tri najveća igrača u svijetu po pitanju borbe protiv pretilosti, što predstavlja potencijalnog rivala Novo Nordisku i Eli Lillyju, dok jedan od svojih eksperimentalnih lijekova za mršavljenje uvodi u kasnu fazu ispitivanja.

“Želim da znate da ozbiljno shvaćam ovaj cilj“, rekla je Teresa Graham, izvršna direktorica tvrtke Roche Pharmaceuticals, investitorima i analitičarima na Rocheovom danu farmacije u Londonu.

“Znamo kao se probiti na nova tržišta“, dodala je.

Proizvođač lijekova ranije ovog tjedna izjavio je da njegova injekcija za mršavljenje CT-388 ulazi u posljednju fazu ispitivanja prije nego što tvrtka može zatražiti regulatorno odobrenje.

Roche trenutno nema odobrene lijekove za pretilost na tržištu, ali Graham je rekla da tvrtka cilja na nove oblike liječenja do 2030. godine.

To uključuje lijek Petrelintide, kojeg Roche trenutno razvija s danskom biotehnološkom tvrtkom Zealand Pharma.

“Mislim da smo na dobrom putu prema tome“, rekao je za CNBC Manu Chakravarthy, potpredsjednik i globalni voditelj razvoja proizvoda, o vremenskom okviru za Petrelintide.

Tržište lijekova za pretilost

Tvrtka je prošli tjedan dodatno ojačala svoju ponudu ugovorom o kupnji američke biotehnološke tvrtke 89bio, pridružujući se konkurentima u razvoju novih tretmana za bolesti jetre koji nadopunjuju lijekove za mršavljenje.

Yihan Li, farmaceutski analitičar u Barclaysu, rekao je da je Rocheov cilj da postane među tri najbolja igrača potencijalno ostvariv zbog njihovog širokog portfelja imovine vezane uz pretilost, ali je napomenuo da će sljedeća godina biti velika godina za njihova ispitivanja.