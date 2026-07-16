Novo istraživanje sugerira da tržište ulja avokada ima ozbiljan problem s prijevarama

Gotovo sva prerađena hrana na policama trgovina koja tvrdi da je napravljena s uljem avokada zapravo sadrži jeftinija zamjenska ulja, pokazuje novo istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Kalifornije u Davisu (UC Davis). Istraživači smatraju da je za to odgovoran nedostatak odgovornosti u opskrbnom lancu, zbog čega potrošači plaćaju višu cijenu za proizvode koji često ne odgovaraju onome što piše na deklaraciji.

Studija, objavljena u srijedu na platformi ScienceDirect, pokazala je da je 48 od 54 testirana proizvoda označena kao proizvodi s uljem avokada sadržavalo i jeftinija ulja poput ulja repice i šafranike.

Istraživači su testirali čips, preljeve za salatu i majoneze za koje se tvrdilo da su u potpunosti napravljeni s uljem avokada te su utvrdili da su oznake na većini proizvoda bile obmanjujuće. Nijedan testirani preljev za salatu nije zadovoljio kriterije čistoće, dok je 93 % čipsa i 71 % majoneza označenih kao proizvodi s uljem avokada također sadržavalo druga biljna ulja.

Analizirali su prirodni kemijski sastav ulja u proizvodima kupljenima putem internetskih trgovina i u trgovinama u Kaliforniji, uključujući sastav masnih kiselina i estera masnih alkohola, te ga usporedili s autentičnim uljem avokada kako bi utvrdili koji su uzorci vjerojatno razrijeđeni jeftinijim biljnim uljima.

Isti niz analiza proveli su i na 20 prerađenih prehrambenih proizvoda označenih kao proizvodi s maslinovim uljem. Samo jedan proizvod nije zadovoljio kriterije, što predstavlja izrazitu razliku koja, prema autorima studije, odražava desetljeća regulatornog nadzora nad maslinovim uljem, dok takvi standardi za ulje avokada još uvijek ne postoje.

Glavna autorica studije, profesorica prehrambene znanosti na UC Davisu Selina Wang, objasnila je da proizvođači često nisu ni svjesni da koriste patvoreno ulje jer ga većina prehrambenih tvrtki nabavlja preko posrednika ili od više različitih dobavljača. Bez detaljnog laboratorijskog testiranja nečistoće ostaju neotkrivene.

Wang smatra da dobavljači vjerojatno namjerno miješaju ulje avokada s jeftinijim biljnim uljima prije nego što ga prodaju kao čisto ulje avokada.

U istraživanju su analizirani proizvodi dvadesetak robnih marki, među kojima su Chosen Foods, Kettle Brand, Lay’s, Lesser Evil, Primal Kitchen, Siete i Simply Frito Lay. „Potrošači sve češće plaćaju višu cijenu za proizvode napravljene s uljem avokada ili maslinovim uljem“, izjavila je Wang. „Zaslužuju dobiti ono što su platili, a proizvođači hrane zaslužuju biti sigurni da su sastojci koje kupuju od dobavljača doista autentični.“

Razlika u cijeni

Više od 500 % – tolika je razlika u cijeni proizvoda s uljem avokada u odnosu na usporedive proizvode napravljene s jeftinijim uljima. Primjerice, obična majoneza na Walmartovoj internetskoj stranici stoji oko 10 centi po unci, dok majoneza s uljem avokada brendova Chosen Foods i Primal Kitchen stoji 67, odnosno 65 centi po unci.

Trendovi zdrave prehrane i rast popularnosti proizvoda koji se promoviraju kao „bolji za vas” pretvorili su ulje avokada u uobičajen sastojak za kuhanje tijekom posljednjeg desetljeća, slično rastu popularnosti maslinova ulja, kokosova ulja i mediteranske prehrane.

Ulje avokada prirodno sadrži malo zasićenih masnoća i smatra se „čišćom” alternativom drugim biljnim uljima. Zbog toga proizvođači svoje proizvode mogu promovirati kao zdravije i premium opcije ističući da su „napravljeni s uljem avokada”.

Razvoj industrije

Nagli rast potražnje za uljem avokada nije bio praćen razvojem novih industrijskih standarda za provjeru njegove čistoće, što je, prema studiji UC Davisa, stvorilo uvjete za patvorenje proizvoda. Danas proizvođači mogu znatno povećati zaradu miješanjem male količine ulja avokada s jeftinijim uljima, poput ulja repice ili šafranike, a pritom zadržati isti marketinški nastup.

Najnoviji rezultati objavljeni u srijedu nastavljaju obrazac koji UC Davis dokumentira već godinama. Studija iz 2020. godine pokazala je da je 82 % komercijalno pakiranih ulja avokada bilo užeglo ili pomiješano s drugim uljima. Naknadno istraživanje utvrdilo je da je 70 % robnih marki trgovačkih lanaca također bilo užeglo ili patvoreno drugim uljima.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)