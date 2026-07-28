O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana – evo kamo bi otišli

Anketa provedena na 2000 osoba diljem Francuske, Njemačke, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva, pokazala je da je Španjolska glavni izbor za potencijalne iseljenike koji razmišljaju o početku novog života u drugoj zemlji.

Gotovo polovica ljudi koji žive u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu očekuje da će u nekom trenutku u budućnosti živjeti u drugoj zemlji, pokazalo je novo istraživanje koje je provela tvrtka za digitalno osiguranje Feather, prenosi Euronews.

Istraživanje je pokazalo da je kriza troškova života glavni razlog zbog kojeg ljudi razmišljaju o životu u inozemstvu, a navelo ju je 53% Britanaca, 48% Francuza, 43% Nijemaca i 32% Talijana.

Samo jedan od 10 Europljana na svakom od anketiranih tržišta, s 500 odraslih ispitanika u svakom od njih, ne bi preselio u inozemstvo.

Iako se glavna destinacija za svaku zemlju razlikuje, Španjolska je jasan pobjednik.

I Britanci i Talijani naveli su je kao svoj preferirani izbor.

Za Francusku je Kanada bila prvi izbor, s 17% ispitanika koji su je spomenuli kao mjesto gdje bi željeli živjeti u budućnosti, ispred Italije, koju je istaknulo 14% ispitanika.

Nijemci uopće ne žele putovati daleko od kuće, s 17% odabranih za Austriju, a slijede Španjolska i Švicarska s po 12%.

Britanci su, s druge strane, savršeno spremni preseliti se na daleku destinaciju, s 19% odabira Australiju, 15% Kanadu i 10% Novi Zeland.

Iako se Dubai često spominje kao žarišna destinacija za iseljenike, samo 3% Britanaca reklo je da o tome razmišlja. Uz to, anketa je provedena krajem lipnja, tako da su na odgovor nesumnjivo utjecali iranski napadi na UAE tijekom proteklih nekoliko mjeseci.

Tvrtka Feather je razgovarala i sa stručnjakinjom za putovanja Holly Rubenstein.

Voditeljica podcasta The Travel Diaries primjećuje da tradicionalna verzija života iseljenika, gdje odaberete jednu zemlju i tamo izgradite život, izlazi iz mode.

“Nova verzija je puno fluidnija – provesti šest mjeseci negdje, raditi na daljinu, isprobati stil života i izgraditi veze na nekoliko mjesta. Generacija Alfa odrastat će s vezom na daljinu kao normom. Za njih, karijera i prijateljstva neće biti samo na jednom mjestu.“

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