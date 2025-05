Objavljen izvještaj o potonuću jahte na kojoj je poginuo Mike Lynch. Ukazuje li na propust proizvođača?

Objavljen je izvještaj britanskog MAIB-a koji detaljno opisuje događanja na luksuznoj jedrilici Bayesian prije i nakon njezinog potonuća. U njegovom zaključku navodi se kako posada nije mogla biti upoznata s detaljima o stabilnosti jedrilice u specifičnim okolnostima, jer one nisu opisane u knjizi podataka o stabilnosti broda.

Britanska agencija za pomorske nesreće (MAIB) objavila je izvještaj o potonuću jahte Bayesian na kojoj je u kolovozu 2024. godine poginuo IT tajkun Mike Lynch i još šest osoba. MAIB nesreću istražuje paralelno sa sicilijanskim Uredom javnog tužitelja, s obzirom da je jedrilica bila registrirana u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U izvještaju (PDF) navode kako se temelji na ograničenoj količini dokaza, zbog čega su moguće izmjene izvještaja nakon što izvještaj talijanskih vlasti s eventualnim novim dokazima bude objavljen.

U zaključku istrage navodi se kako je prema računalnim simulacijama utvrđeno da se jednom nakon naginjanja za više od 70,6° brod nije mogao vratiti u normalan položaj. Pretpostavlja se da je za njegovo prevrtanje bila dovoljna brzina vjetra od 63,4 čvora na sat, a moguće je da je bio ranjiv i na sporijem vjetru od toga.

Posada nije mogla znati koliko je brod stabilan

Treba uzeti u obzir da se to odnosi na situaciju u kojoj je kobilica podignuta. Naime, jedrilica je imala deset metarsku kobilicu koja se po potrebi mogla uvući kako bi brod lakše pristao na plićim mjestima. (Lokacija na kojoj su se nalazili bila je duboka 50 metara, pa kobilica nije morala biti podignuta, op.a.)

Zanimljivo je da izvještaj navodi kako ove ranjivosti broda u uvjetima podignute kobilice dok su jedra spuštena nisu navedene u knjizi podataka o stabilnosti broda koja se nalazila na samom brodu. Samim time, izvještaj zaključuje da za te ranjivosti broda nije mogla znati ni posada.

Kako je potonuće jedrilice koju je proizvođač nazivao nepotopivom moglo naštetiti njezinom proizvođaču, on je nedugo nakon nesreće reagirao optužujući za potonuće podignutu kobilicu i otvorene otvore na brodu. Bit će zanimljivo kako će zaključak o nepotpunoj dokumentaciji utjecati na njegovu ili odgovornost posade za potonuće broda.

Večer potonuća

U dijelu koji opisuje večer potonuća, navodi se kako je more isprva bilo mirno, a vjetar slab, no prognoza je najavljivala grmljavinske oluje, a s broda su se mogle vidjeti i bljeskovi munja na zapadu. Bayesianov kapetan ostavio je upute da ga noćni stražari probude ako se brzina vjetra poveća iznad 20 čvorova ili bude znakova da Bayesian vuče sidro.

U jedan ujutro svi su već spavali, a drugi dežurni mornar preuzeo je smjenu i uočio da vjetar nije jači od osam čvorova i nema znakova povlačenja sidra. U tri ujutro, zabilježen je vjetar snage osam čvorova, a grmljavinski oblaci i munje bile su sve bliže. U 3:30 dvoje gostiju se probudilo, ali su se nastavili odmarati u kabinama.

U 3:55 dežurni mornar snimio je oluju i objavio je na društvenim medijima. Potom je otišao na palubu i zatvorio prednje otvore i prozore kokpita kako bi zaštitio Bayesianovu unutrašnjost od kiše koja je počela padati. Primijetio je da je vjetar ojačao do 30 čvorova. Bayesian se sada naginjao u desnu stranu i mornar je mislio da jedrilica vuče svoje sidro.

Pripreme za oluju

Oko 03:57, Bayesian i druga obližnja jedrilica Sir Robert Baden Powell počeli su brzo povlačiti svoja sidra zbog pogoršanje vremena. Oko četiri ujutro, dežurni mornar dotrčao je do kapetana i probudio ga. Zajedno su se vratili na otvoreni zapovjednički most.

Otprilike u isto vrijeme se probudio glavni inženjer. Nakon što je ranije iskusio loše vrijeme na sidru, ustao je i otišao do kontrolne sobe motora kako bi pripremio plovilo za manevriranje. Nakon što se uvjerio da sva tri generatora rade, otišao je do kormilarnice da pokrene pumpe za upravljanje i hidrauličke pumpe za propeler.

Glavni časnik, glavna stjuardesa (iz engleskog izvještaja nije moguće sa sigurnošću zaključiti kojeg su spola članovi posade i gosti, op.a.), kuhar i stjuardese također su se probudili zbog kretanja broda. Obukli su se i izašli iz smještaja za posadu. Oni procjenjuju da se brod tada naginjao između 10° i 20° prema desnoj strani. Vlasnik (formalno je vlasnik jedrilice Lynchova supruga, nije sasvim jasno misli li se u izvještaju na nju, op.a.) je došao do otvorenog zapovjedničkog mosta kako bi vidio hoće li taksiji koji su bili dogovoreni za osam ujutro morati biti otkazani zbog vremena

Glavna stjuardesa je osigurala neke labave predmete u blagovaonici za posadu, a zatim je otišao na gornju palubu kako bi osigurao još njih. Glavni časnik je otišao na otvoreni zapovjednički most, gdje je skiper rekao drugima da probude ostale članove posade. Sidro se vuklo za brodom.

Sve jači vjetar

Vraćajući se dolje, glavni časnik je rekao vođi palube i prvom dežurnom mornaru da osiguraju sve labave predmete. Kuhar je bio u kuhinji i spremao pribor za jelo, lonce i tave.

Bayesian i Sir Robert Baden Powell vukli su sidro i kretali se u sličnom smjeru. Dvoje gostiju se probudilo se i došlo u salon sa svojom bebom.

Glavni časnik se vratio na zapovjednički most i izvjestio kapetana o aktivnostima posade. On mu je odgovorio da provjeri je li glavni inženjer pokrenuo motore i pumpe kako bi mogli manevrirati Bayesianom kako bi ga okrenuli zbog vjetra. Po dolasku u kormilarnicu, glavni inženjer obavijestio je glavnog časnika da je Bayesian spreman za manevriranje.

Glavni časnik se vratio do mosta i obavijestio kapetana o aktivnostima posade. Vlasnik broda i putnici s bebom stigli su u prostor salona i kormilarnice u koju je ušla i glavna stjuardesa natopljena kišom. Dok se kapetan pripremao za manevriranje, vjetar se odjednom pojačao na više od 70 čvorova. Zbog toga se otrgnula tenda nad otvorenim zapovjedničkim mostom.

Prevrtanje broda uskoro je rezultiralo prodorom mora

U 04:06 Bayesian se nagnuo do 90° na desnu stranu, a ljudi, namještaj i rasuti predmeti padali su po palubi. Generatori su se odmah ugasili i uključila se rasvjeta za slučaj nužde napajana baterijom.

Kapetan, putnik, vlasnik, noštromo i drugi stjuard su bili ozlijeđeni, bilo od pada ili od stvari koje su pale na njih. Drugi dežurni mornar je pao u more sa svog položaja kormilom na mostu. Dvoje gostiju pobjeglo je iz kabine koristeći ladice namještaja kao improvizirane ljestve. Kroz hodnik su uspjeli doći do salona. Stjuardesa i dežurni mornar uspjeli su doći do kormilarnice.

Nije bilo naznaka poplave dok more nije ušlo preko desne ograde i za nekoliko sekundi kroz stepenice ušlo u unutrašnjost broda. Glavni inženjer uspio je izaći kroz prednja vrata kormilarnice. Nakon toga pomogao je dežurnom mornaru da pokrenu jedan od dva EPIRB uređaja na brodu. Riječ je o uređaju koji emitira radiosignale o poziciji u trenutku nesreće.

Dežurni mornar potom je pomogao dvama stjuardesama da izađu na gornju palubu. Kako nije vidio nikoga drugoga, krenuli su prema krmi i u more.

Istovremeno, glavni časnik je pronašao vlasnika i gurnuo ga preko prelijevajućeg mora do kapetana na mostu. Tim putem uspjeli su evakuirati još dva gosta. Noštoromo i drugi dežurni mornar spustili su se u kormilarnicu i izvuklo još dvoje gostiju, gdje im se pridružio još jedan.

Poziv u pomoć

Glavna stjuardesa, noštromo i drugi dežurni mornar našli su se u zračnom džepu kod zatvorenih prednjih vrata kormilarnice. Uz pomoć ozlijeđenog gosta koji se nalazio s vanjske strane, uspjeli su otvoriti vrata i pobjeći. Glavni časnik, kojeg je more odnijelo u stražnji dio salona u još jedan zračni džep, zaronio je da otvori klizna vrata na stražnjem kraju salona i uspio otplivati ​​od plovila. Skiper je organizirao napuštanje otvorenog zapovjednog mosta i uputio prisutne goste i posadu da otplivaju dalje od jarbola i booma dok je brod tonuo.

Do 04:22, glavni inženjer pokrenuo je EPIRB i sjedio je na trupu, blizu kormila. Zabilježili su da vjetar popustio, a Bayesian bio samo malo udaljen od obale. Čuo je povike iz skipera i skočio u more te zaplivao prema okupljenim preživjelima. Glavna stjuardesa ih je prebrojala i pregledala ima li ozljeda. Drugi dežurni mornar je improvizirao podvezu za izrezanu ruku jednog od gostiju, a drugi gost se pobrinuo da dijete ima jastuk kao sredstvo za plutanje.

Neki od preživjelih su plutali, a drugi su se držali za jastučiće. Jedan od gostiju osvijetlio je more mobitelom kako bi bolje vidio preživjele. Kapetan i prvi dežurni mornar su doplivali do Bayesiana i bezuspješno pokušavali osloboditi lijevu krmenu splav za spašavanje.

Ukrcavanje na splav

Kapetan i dežurni mornar doplivali su do Bayesiana i bezuspješno pokušali osloboditi lijevu krmenu splav za spašavanje. Glavni časnik je doplivao do prednje splavi za spašavanje i uspio je osloboditi. Dovukli su je do preživjelih.

Oko 04:24, splav za spašavanje je bila napuhana i dežurni mornar se popeo na nju i pomogao ostalima da se ukrcaju. Glavna stjuardesa vidjela je kako se dežurni mornar se ukrcao na nju i pomogao preživjelima u vodi da se popnu. Sa splavi za spašavanje, vidjela je kako se Bayesian podiže i nestaje ispod površine.

Glavni inženjer je tražio baklje, a dežurni mornar i skiper su pokušali podići uzbunu vičući i veslajući prema jedrilici Sir Robert Baden Powell. Bayesian je potom potonuo na 50m dubine.

Jedrilica Sir Robert Baden Powell jutro nakon nesreće; Foto: Alessandro Fucarini / Profimedia

Pomoć sa susjedne jedrilice

Posada jedrilice Sir Robert Baden Powell prvo je mislila da je Bayesian isplovio kako bi izbjegao iznenadnu oluju. Njihov skiper je nakratko vidio tamni trokutasti oblik kako se spušta u more, za što je tek kasnije shvatio da je bio Bayesianov pramac koji tone.

U 04:34, Bayesianov inženjer ispalio je prvu crvenu raketu sa splavi za spašavanje. Sa splavi je koristio i svjetiljke osvjetljavajući u smjeru obližnjeg hotela na liticama uz more. U 04:43 je ispalio drugu, koju je vidjela posada Sir Roberta Badena Powella. Uskoro su došli i prebacili preživjele iz splavi za spašavanje na njihov brod. U 04:53 kratko su pretražili mjesto nesreće kako bi vidjeli ima li još preživjelih.

Uskoro su se vratili i 20-ak minuta pretraživali mjesto nesreće. Kapetan Sir Roberta Badena Powella nazvao je obalnu stražu radi prebacivanja preživjelih na obalu. Tijela sedam poginulih – šest gostiju i jednog člana posade kasnije su pronašle lokalne vlasti.