Objavljena ponuda za preuzimanje tvrtke iz Krškog koja je pod sumnjom za nezakonito odlaganje komunalnog otpada

Tvrtka Žarn sa sjedištem u Krškom i grupa drugih dioničara uključenih u ponudu preuzimanja drže nešto više od polovice udjela u Kostaku, a najveći dioničar je općina Krško sa 43 posto.

Tvrtka Žarn iz Krškog i povezane tvrtke objavile su javnu ponudu za preuzimanje nešto manje od polovice udjela u komunalno-građevinskom poduzeću Kostak. Povezane tvrtke već kontroliraju 50,57 posto udjela u tvrtki. Ponuda za preuzimanje trajat će do 19. siječnja sljedeće godine, a nude 550 eura po dionici, javlja STA.

Transportno-građevinska tvrtka Žarn drugi je po veličini vlasnik krčkog Kostaka s gotovo 23 posto dionica, a ponudu za preuzimanje objavila je u ime i za račun tvrtki ARH-Invest, Požun i Tekod te Miljenka Muhe Jože Leskovara, Sandija Tršinara, Elizabete Cemič, Blaža Petroviča, Dejana Kramara i Darka Markoviča, navodi se u današnjoj objavi u Delo.

Povezana društva u krškoj tvrtki Kostak već kontroliraju 50,57 posto udjela ili 20.229 dionica. Uz tvrtku Žarn, među većim vlasnicima je i tvrtka ARH-Invest s nešto više od 13 posto. Ponuda za preuzimanje tako se odnosi na preostalih 19.771 dionica ili 49,43 posto udjela. Među preostalim vlasnicima najveći dioničar je Općina Krško s 43 posto udjela, dok su manji dioničari uglavnom fizičke osobe, kao i Općina Kostanjevica na Krki.

Tvrtka Žarn je krajem studenog objavila namjeru preuzimanja.

Sumnja i pretres kuće

Planirano preuzimanje dolazi u vrijeme kada općina Krško vrši pritisak na Kostak da ojača svoj utjecaj na nadzorni odbor i upravu tvrtke. Ovi napori općine povezani su sa sumnjama da tvrtka nezakonito zakopava komunalni otpad na svom odlagalištu u Spodnjem Starom Gradu.

Početkom listopada istražitelji Nacionalnog istražnog ureda (NPU) također su proveli pretragu kuće u sjedištu Kostaka u vezi s tim. Četiri osobe sumnjiče se za kazneno djelo onečišćenja i uništavanja okoliša, dok se službena osoba inspekcijskog tijela sumnjiči za pomaganje u ovom djelu. Iz tog razloga u tijeku je i unutarnji nadzor nad provedbom postupka inspekcijskog nadzora, piše STA.