Očekivanja europskih potrošača blago poboljšana u svibnju

Očekivanja europskih potrošača blago su poboljšana u svibnju, nakon vala pesimizma na početku proljeća koji su pokrenula poskupljenja, potaknuta skokom cijena energije u uvjetima rata na Bliskom istoku, pokazalo je mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni porastao je u svibnju za 1,6 bodova u odnosu na travanj, na minus 19,0 bodova.

Blago poboljšanje pokazuje i indeks na razini cijele Unije, prema rastu vrijednosti za 1,7 bodova, na minus 18,2 boda.

U prva dva proljetna mjeseca indeksi su bili pali za otprilike osam bodova, kliznuvši na najnižu razinu od kraja 2022. i početka 2023. godine, udaljivši se ponovo znatno od dugoročnog prosjeka, prema izvješću Europske komisije.

Svibanj je donio stabilizaciju, ali vrijednosti indeksa još su uvijek niže no što su bile prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače i “znatno” ispod dugoročnog prosjeka, prema napomeni EK.

Iran je zbog američko-izraelskog rata preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. SAD je pak u međuvremenu uveo pomorsku blokadu Irana u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru.

U takvim je uvjetima isporuka energenata iz regije uz Perzijski zaljev gotovo presušila, a cijene energije za građane eurozone poskočile su u travnju na godišnjoj razini za čak 10,8 posto.

Godišnja stopa inflacije iznosila je u travnju u zoni primjene zajedničke europske valute 3,0 posto, a u EU 3,2 posto. Još u veljači, prije početka sukoba na Bliskom istoku, bila je iznosila 1,9 posto u eurozoni i 2,1 posto u EU.

Udar poskupljenja bio je ipak znatno snažniji u prvom mjesecu rata pa je tako u ožujku stopa inflacije u eurozoni iznosila 2,6 posto, a u EU 2,8 posto, prema izračunima Eurostata.

Europska središnja banka (ESB) procijenila je sredinom ožujka da bi inflacija u eurozoni mogla ove godine poskočiti na 4,4 posto, ako se normalizacija isporuka energenata otegne do prvog tromjesečja 2027. godine.

EK je provela anketu o raspoloženju potrošača od 1. do 20. svibnja u 26 članica Europske unije, uz izuzetak Estonije, obuhvativši 99,8 posto ukupne konačne potrošnje u Uniji i u eurozoni, stoji u izvješću.

Cjelovito izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Europske unije i eurozone u travnju Komisija će objaviti krajem mjeseca.