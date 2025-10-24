Očekivanja europskih potrošača poboljšana i u listopadu

Očekivanja potrošača u eurozoni i u Europskoj uniji poboljšana su i u listopadu, pokazalo je mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni porastao je u listopadu za 0,7 bodova u odnosu na rujan i iznosio je minus 14,2 boda, izračunala je EK u preliminarnom izvješću objavljenom u četvrtak.

U rujnu uvećan je za 0,6 bodova, nakon oštrog pada na kraju ljeta.

Naznake optimizma pokazali su u listopadu i potrošači na razini Unije, prema rastu indeksa za 0,8 bodova, na minus 13,5 bodova.

U prvom mjesecu jeseni indeks je bio porastao za pola boda.

Preliminarni podaci za listopad pokazuju tako da su očekivanja potrošača sredinom jeseni ponovo dosegnula razinu s početka godine, ali su još uvijek znatno ispod dugoročnog prosjeka.

Izvješće za rujan bilo je pokazalo da građani očekuju bolju financijsku poziciju kućanstava u idućih godinu dana, uz povoljnije cjenovne trendove.

Anketa za najnovije izvješće provedena je od 1. do 22. listopada u 26 zemalja članica EU‑a, uz izuzetak Španjolske, a podaci pokrivaju 89,3 posto ukupne konačne potrošnje u eurozoni i 90,9 posto u EU.

Kompletno izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Komisija će objaviti krajem mjeseca.