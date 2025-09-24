Očekivanja poslovnih čelnika u Njemačkoj pogoršana na pragu jeseni

Ozračje među poslovnim čelnicima u Njemačkoj pogoršalo se u rujnu, prvi puta u šest mjeseci, pokazalo je istraživanje instituta Ifo, odražavajući zamjetno sumornije raspoloženje u ključnom sektoru usluga.

Indeks poslovne klime koji mjesečno izrađuje ekonomski institut smanjen je tako u rujnu za 1,2 boda u odnosu na kolovoz, na 87,7 bodova.

“Tvrtke su izrazile veće nezadovoljstvo trenutnim poslovanjem i očekivanja su im znatno pogoršana”, rekao je predsjednik instituta sa sjedištem u Münchenu Clemens Fuest.

“Prigušena je nada da se gospodarstvo oporavlja”, dodao je Fuest.

U istraživanju je sudjelovalo 9000 tvrtki, a poslovnim čelnicima postavljeno je pitanje kako procjenjuju trenutnu situaciju u poslovanju i kakva su im očekivanja za budućnost. Tvrtke u proizvodnom sektoru izvijestile su o padu novih narudžbi u rujnu i njihova su očekivanja opreznija, priopćili su iz instituta.

“Ugasnuo je tračak nade koji se pojavio među proizvođačima kapitalnih roba u prošlom mjesecu”, napominju.

U uslužnom sektoru poslovna se klima zamjetno pogoršala, objavio je Ifo, aludirajući na pad njegovog indeksa na najnižu razinu od veljače.

Tvrtke u sektoru trgovine navele su da trenutno kontroliraju situaciju, ali raspoloženje je pogoršano zbog pesimističnijih očekivanja, pokazalo je istraživanje.

Jedina svijetla točka bio je građevinski sektor, što se očituje u oporavku njegova indeksa u rujnu, nakon pada u kolovozu, objavio je institut Ifo .

Njemačko gospodarstvo pritišće višegodišnja recesija uslijed visokih cijena energije i slabe potražnje, podsjeća agencija Dpa.

Kancelar Friedrich Merz obećao je mjere za poticanje rasta, ali značajan zaokret trenutno se ne nazire. Ekonomisti za ovu godinu predviđaju rast njemačkog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za svega 0,3 posto.