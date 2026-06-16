Od energetskih koridora do umjetne inteligencije: Može li turski svijet postati nova ekonomska sila?

Čelnici Organizacije turkijskih država sastali su se prošlog vikenda u Šuši kako bi unaprijedile zakon o tržišnom natjecanju, digitalnu suradnju i trgovinu, s ciljem usklađivanja antimonopolskih pravila i jačanja regionalne povezanosti.

Od Kaspijskog jezera do Srednje Azije, zemlje turkijskog svijeta sve više gledaju dalje od kulturnih i jezičnih veza prema nečemu daleko ambicioznijem: dubljoj ekonomskoj integraciji, digitalnoj suradnji i strateškoj povezanosti.

Koristi i prednosti konkurencije dominirale su 3. sastankom čelnika tijela za zaštitu tržišnog natjecanja Organizacije turkijskih država (OTS) u Šuši u Azerbajdžanu i povezanim forumom o konkurenciji u subotu.

Birol Küle, predsjednik turskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, rekao je sudionicima da se kolektiv treba odmaknuti od “općenitih teorijskih rasprava” i okrenuti međunarodnoj suradnji kako bi svi mogli težiti ka ostvarenju ciljeva. Naglasio je da nijedna pojedinačna zemlja ne može sama postići ono što želi.

Važnost provedbe zakona o tržišnom natjecanju

Zemlje žele privući i njegovati nove talente te potaknuti razmjenu znanja. Politika tržišnog natjecanja ključna je točka, a prekogranična suradnja dodatno se razvija kao pokretač, prenosi Euronews.

“Sada je nužno da ostavimo teorijske studije po strani i odlučno prijeđemo na praktičnu primjenu. Provedba zakona o tržišnom natjecanju na cijelom geografskom području na kojem se te države nalaze od najveće je važnosti“, rekao je Küle.

“Organizacija turkijskih država obuhvaća široko područje“, primijetio je Küle, dodajući da je želja ovih zemalja za razvojem vrlo izvanredna i vrijedna.

Događaj u Šuši okupio je delegate iz cijelog Južnog Kavkaza i Srednje Azije, uključujući Tursku, Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan.

Ono što je započelo prvenstveno kao platforma za političku i kulturnu suradnju sada stavlja veći naglasak na trgovinu, promet, energetiku, ulaganja i nove tehnologije.

Na posljednjim sastancima tema je bila regionalna tržišna suradnja, s fokusom na oblikovanje antimonopolske politike kao pokretačke snage usklađivanjem regionalnih propisa o tržišnom natjecanju.

Ideja je da se to ostvari kroz institucionalnu koordinaciju integracijom novoosnovanog Vijeća za tržišno natjecanje turkijskih država i prekogranične provedbe, koje bi blisko surađivalo na razvoju strategija za sprječavanje monopolističkih praksi i promicanja poštene trgovine.

Rasprava dolazi u vrijeme kada regija dobiva sve veći strateški značaj.

Protežući se diljem Europe, države članice OTS-a nalaze se uz neke od najvažnijih svjetskih trgovinskih i prometnih ruta u nastajanju, uključujući Srednji koridor koji povezuje Kinu, Srednju Aziju, Južni Kavkaz i Europu.

Gospodarska suradnja

Za Azerbajdžan, organizacija predstavlja priliku za jačanje njegove uloge kao dobavljača energije i regionalnog tranzitnog čvorišta.

Gospodarska suradnja središnji je stup dnevnog reda organizacije, kako je istaknuo predsjednik Državne agencije za antimonopolsku politiku i kontrolu potrošačkog tržišta Republike Azerbajdžan Elnur Baghirov.

“Važnost ove suradnje leži u činjenici da u današnjem svijetu pitanja konkurencije mogu biti iste prirode na različitim tržištima, pa se stoga mi kao turkijske države možemo suočiti sa sličnim izazovima u našim gospodarstvima“, rekao je Baghirov.

Naglasio je da je važno dijeliti najbolje prakse i rješavati zajedničke izazove te raditi na rješavanju tih problema.

Prema OTS-u, države članice sve više istražuju zajedničke investicijske inicijative, mjere za olakšavanje trgovine i infrastrukturne projekte osmišljene za poboljšanje regionalne povezanosti i ekonomske otpornosti.

Nedavne rasprave usredotočile su se i na digitalnu infrastrukturu, razvoj vještina i inovacijske ekosustave koji mogu podržati budući rast.

No, ostaje pitanje koliko brzo se te ambicije mogu prevesti u praktične rezultate.

Iako države članice dijele povijesne i jezične veze, suočavaju se i s različitim ekonomskim realnostima, regulatornim okvirima i geopolitičkim pritiscima.

Rastući fokus na tehnologiju i umjetnu inteligenciju odražava širu promjenu koja se događa u cijeloj regiji.

Prošlog mjeseca, čelnici na summitu OTS-a u Turkestanu opisali su umjetnu inteligenciju i digitalni razvoj kao strateške prioritete za budućnost turkijskog svijeta, s planovima za jačanje suradnje, poboljšanje inovacijskih kapaciteta i pripremu posebnog akcijskog plana do kraja godine.