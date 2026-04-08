Od rizika do otpornosti: Što razlikuje poslovne lidere u doba umjetne inteligencije

Tijekom proteklog desetljeća tvrtke su građene za brzinu. Brzina izlaska na tržište i skaliranje potaknuti su ulaganjima u cloud infrastrukturu i digitalnu transformaciju. Strategija rasta, inovacije te spajanja i akvizicije potaknuli su vrijednost poduzeća. Rizikom se uglavnom upravljalo unutar utvrđenih struktura upravljanja koje su vodili izvršni direktori, financijski direktori i upravni odbori.

Te strukture još uvijek postoje, ali okruženje oko njih se promijenilo. Brzina je važnija nego ikad, ali rizik je sve prisutniji nego što je većina organizacija izgrađena da se nosi s tim. Trošak neusklađenosti na rukovodećem položaju raste. Organizacije moraju preispitati kako se donose odluke na razini cijelog poduzeća i tko je uključen.

Sistemski rizik nije ništa novo. Ono što je danas drugačije jest koliko brzo jedan događaj može utjecati na procjenu, poslovanje i ugled brenda.

To se izravno vidi u onome što čelnici kažu da stoji između njih i rasta. U Forbesovoj anketi o rastu CxO iz 2026. godine, provedenoj na globalnim poduzećima s prihodom većim od milijardu dolara, kibernetička sigurnost popela se na vrh kao najveći izazov rastu s 58%, što je skok od 11 bodova u odnosu na 2025. Riječ je o odrazu kako su se povećali kibernetički napadi uzrokovani umjetnom inteligencijom.

Regulatorni i porezni pritisci porasli su na 43%, uglavnom zbog ubrzanog tempa donošenja zakona o upravljanju umjetnom inteligencijom u EU, SAD-u i azijsko-pacifičkoj regiji te složenosti usklađenosti koja dolazi s istovremenim djelovanjem u više regulatornih regija.

Inflacija, dominantna briga u posljednje dvije godine, sada je treća s 42%. Visoki troškovi energije dosegli su 36%. Danas su ti troškovi strateško ograničenje koje prisiljava na razgovore između financijskih direktora, direktora informatike i čelnika održivosti, što se ne bi dogodilo prije tri godine. Tehnološki rizik, regulatorna složenost i troškovi energije rastu zajedno i isprepliću se u stvarnom vremenu.

Umjetna inteligencija i održivost strateški su imperativi

Tehnologija je u središtu ove promjene. Ona je i najveći pokretač rasta i glavni izazov s kojim se suočavaju lideri. Umjetna inteligencija mijenja način na koji poduzeća posluju, kako brendovi komuniciraju s kupcima i kako se kapital raspoređuje. Kibernetička sigurnost sada nosi neposredne financijske, operativne i reputacijske posljedice.

Održivost ima sličan utjecaj. Više nije samo riječ o izvještavanju i korporativnoj odgovornosti, sada oblikuje strategiju lanca opskrbe, regulatornu izloženost i dugoročnu konkurentnost.

To se spaja u četiri područja koja su sve više povezana s načinom na koji organizacije grade otpornost:

Financijski i operativni: alokacija kapitala, učinkovitost i otpornost lanca opskrbe

Tehnologija, podaci i kibernetika: prihvaćanje umjetne inteligencije, kibernetička sigurnost i upravljanje podacima

Radna snaga i vodstvo: talent, vještine i organizacijska spremnost

Brend i ugled: povjerenje, transparentnost i očekivanja dionika

Jaz u performansama već je vidljiv

Forbesovo istraživanje rasta CxO-a, umjetne inteligencije i izvješća o stanju održivosti pokazuje da organizacije koje integriraju umjetnu inteligenciju i održivost u osnovnu strategiju poduzeća imaju veću vjerojatnost da budu među onima s većim rastom. Organizacije koje tretiraju umjetnu inteligenciju i održivost kao izolirane napore, bore se s fragmentiranim podacima, sporijim odlukama i neujednačenim izvršenjem. One koje ih ugrađuju u osnovnu strategiju izvještavaju o jačem rastu prihoda i većoj ukupnoj otpornosti.

To stvara značajan pritisak na upravu. Tamo gdje financije upravljaju izloženošću, operacije upravljaju lancima opskrbe, a IT upravlja tehnologijom, te granice više ne vrijede. Kibernetički incident može odmah utjecati na profitabilnost. Umjetna inteligencija sada definira strategiju radne snage i korisničko iskustvo. Brige o održivosti sada oblikuju alokaciju kapitala i očekivanja investitora. Forbesovo istraživanje jasno pokazuje: organizacije koje djeluju kao jedan tim nadmašuju one koje to ne čine.

Liderstvo čini razliku

Forbesovo istraživanje pokazuje kako se vodeće uloge razvijaju kada umjetna inteligencija i održivost postanu središnje. Izvršni direktori definiraju strategiju rasta, grade kulturu suradnje, a upravni odbori ih smatraju odgovornima za oboje. Glavni informacijski direktori, koji su od samog početka vodili usvajanje umjetne inteligencije, vode tehnološku strategiju i rast poslovanja. Operativni direktori i glavni direktori za održivost ključni su za međufunkcionalnu provedbu. Financijski direktori preuzimaju dublju ulogu u procjeni ulaganja u tehnologiju i održivost.

Postavljanje umjetne inteligencije i održivosti u središte poduzeća sada je toliko složeno i brzo se odvija da se ne mogu jednostavno implementirati preko postojećih poslovnih modela. Moraju biti ključni. To zahtijeva duboko stručno znanje i smjelost.

Janett Haas, osoblje Forbesa (link na originalni članak)