Održana sjednica Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora o NE Krško

Sjednica međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe ugovora između hrvatske i slovenske vlade o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi ulaganja, korištenja i razgradnje Nuklearne elektrane Krško, održana je u ponedjeljak u Zagrebu, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva.

Sjednicom su supredsjedali hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar i slovenski ministar okoliša, klime i energetike Bojan Kumer.

Članovi povjerenstva upoznali su se s radom Nuklearne elektrane Krško od posljednje sjednice, kao i s izvješćem o stanju sredstava prikupljenih u slovenskom i hrvatskom fondu za financiranje razgradnje te skladištenja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

Na 18. sjednici povjerenstva primljena je na znanje Četvrta revizija Programa razgradnje NE Krško i Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, koji se upućuju u daljnju, propisanu proceduru usvajanja u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Predstavljeno je i izvješće Koordinacijskog odbora o aktivnostima vezanim uz pripremu lokacija za prihvat nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Nakon sastanka ministar Šušnjar istaknuo je da Nuklearna elektrana Krško radi sigurno i odgovorno, što je posebno važno u tržišnim okolnostima vezanim uz električnu energiju u Europskoj uniji. Stabilnost cijene električne energije iz NE Krško osigurava stabilnost opskrbe kako u Republici Hrvatskoj, tako i u susjednim državama.

“Na današnjem sastanku razgovarali smo i o zajedničkom preuzimanju nisko i srednje radioaktivnog otpada, temi na kojoj Hrvatska i Slovenija već godinama intenzivno i kvalitetno surađuju. Upravo takav zajednički i odgovoran pristup osigurava dugoročnu sigurnost, stabilnost rada elektrane i značajno smanjuje neizvjesnosti u budućem razdoblju. Primili smo na znanje Četvrtu reviziju Programa razgradnje NE Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva te usuglasili daljnje korake kako bi dokumenti do kraja godine prošli propisanu proceduru i potom stupili na snagu“, izjavio je ministar Šušnjar.

Slovenski ministar okoliša, klime i energetike Bojan Kumer naglasio je da međudržavna komisija predstavlja ključno tijelo za praćenje svih aktivnosti povezanih s radom, budućom razgradnjom Nuklearne elektrane Krško te gospodarenjem radioaktivnim otpadom, istaknuvši činjenicu da Nuklearna elektrana Krško i dalje ostaje primjer dobrog upravljanja uz najviše sigurnosne standarde te važan čimbenik stabilnosti elektroenergetskog sustava u regiji.

Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica Međudržavnog povjerenstva održati u drugoj polovici 2026. godine u Sloveniji.