Omiljeni traktor hrvatskih poljoprivrednika nakon 80 godina napušta Europu

Visoki troškovi proizvodnje i skuplja energija prisilili su jednog od najpoznatijih europskih proizvođača na selidbu proizvodnje u Aziju.

Češki proizvođač traktora Zetor zatvara proizvodnju u domovini nakon gotovo osam desetljeća i seli je u Aziju, obrazlažući odluku visokim troškovima proizvodnje i sve slabijom konkurentnošću europske industrije.

Tvrtka, osnovana 1946. godine, proizvodnju će ubuduće organizirati preko postojećeg zajedničkog poduzeća u Indiji, gdje već posljednjih godina proizvodi većinu svojih traktora, dok istodobno traži partnera za širenje proizvodnje u Kini.

Nema ekonomskog smisla

“Proizvodnja malih i srednjih traktora u Europi u sadašnjim uvjetima više nema ekonomskog smisla”, poručio je operativni direktor Robert Harman.

Iz tvrtke ističu da su sirovine i komponente u Kini i Indiji između 30 i 35 posto jeftiniji nego u Europi, a dodatni problem predstavlja činjenica da su brojni dobavljači posljednjih godina također preselili proizvodnju u Aziju, što povećava troškove nabave europskim proizvođačima.

Odluka dolazi u trenutku kada europske industrijske kompanije sve glasnije upozoravaju na gubitak konkurentnosti u odnosu na SAD i Kinu. Visoke cijene energije, skuplji proizvodni inputi i stroži regulatorni okvir povećavaju troškove poslovanja i potiču dio proizvođača na preseljenje proizvodnje izvan Europe.

Planovi ostaju, radnci odlaze

Zetor nije objavio kada će proizvodnja u Češkoj u potpunosti prestati, no ističe da plan proizvodnje za ovu godinu ostaje nepromijenjen. Tvrtka je prošle godine prodala oko 1500 traktora, piše Reuters.

Preseljenje proizvodnje rezultirat će ukidanjem 33 radna mjesta u Češkoj, dok će u sjedištu tvrtke ostati zaposlenici zaduženi za razvoj, logistiku, servis, prodaju i marketing.

Prema podacima Eurostata i Europske komisije, europske industrije posljednjih godina upozoravaju da su cijene energije u Europi i dalje znatno više nego kod glavnih globalnih konkurenata, što sve više utječe na odluke o lokaciji proizvodnje. Upravo je pitanje industrijske konkurentnosti jedno od ključnih prioriteta nove europske industrijske politike.