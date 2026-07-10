Online sportski kladioničari 15 puta češće kasne s plaćanjem računa, pokazuje istraživanje

Internetski sportski kladioničari troše više novca, uplaćuju rizičnije oklade, manje štede za budućnost i češće kasne s plaćanjem računa od onih koji se klade isključivo u kasinima ili na hipodromima, pokazuje novo izvješće Urban Institutea objavljeno u četvrtak. Upravo te razlike potiču novi val prijedloga državnih i saveznih regulatornih mjera SAD-u.

Istraživanje, koje je usporedilo navike klađenja i financijske ishode više od 320 osoba koje se klade putem interneta i uživo, pokazalo je da su internetski kladioničari češće uplaćivali oklade, trošili više novca tijekom prethodnih 12 mjeseci te bili skloniji visokorizičnim okladama.

Internetski kladioničari također su izvijestili da su se tijekom prethodnih 12 mjeseci suočili s većim financijskim poteškoćama od onih koji se klade isključivo uživo. Bili su čak 15 puta skloniji prijaviti da su propustili platiti račun te dvostruko češće navodili da su zbog klađenja uštedjeli manje novca nego što bi inače.

Značajan udio sportskih kladioničara obiju skupina (12%) izjavio je da su zbog klađenja uštedjeli manje nego što bi uštedjeli da se ne klade. Takvo ponašanje češće je zabilježeno među kladioničarima s nižim prihodima (ispod 50.000 dolara godišnje) i mlađim osobama u dobi od 18 do 29 godina.

Iako se većina sportskih kladioničara kladi relativno rijetko, internetski kladioničari to čine znatno češće. Njih 7% izjavilo je da se kladi svakodnevno (u usporedbi s 0% među onima koji se klade isključivo uživo), 28% kladi se jednom tjedno, a 23% jednom mjesečno.

Više od dvije trećine sportskih kladioničara (67%) navodi da im je glavni motiv klađenja zarada, unatoč drugim istraživanjima koja pokazuju da velika većina ljudi ne ostvaruje dobit od sportskog klađenja te da u prosjeku gubi 7,5 centi na svaki uloženi dolar.

Manje od 100 dolara – toliko je, prema vlastitim riječima, većina sportskih kladioničara (55%) uložila na sportske oklade tijekom 12 mjeseci prije istraživanja. Istodobno, značajan udio ispitanika (11%) izjavio je da je tijekom protekle godine uložio više od 1.000 dolara.

Zanimljiva činjenica

Najčešća vrsta sportske oklade jest pojedinačna oklada na ishod utakmice ili sportskog susreta – 71% sportskih kladioničara kaže da je takvu okladu uplatilo tijekom protekle godine. Među popularnim vrstama oklada nalaze se i kombinirane oklade (parlay), oklade na pojedinačne događaje unutar utakmice (prop bets), oklade uživo (live betting) te dugoročne oklade na buduće ishode (futures).

Sportsko klađenje naglo se proširilo otkako je Vrhovni sud SAD-a 2018. godine omogućio saveznim državama da same legaliziraju tu djelatnost. Amerikanci su prošle godine na sportske oklade potrošili 167 milijardi dolara, u usporedbi s 57 milijardi dolara 2021. godine.

Oštrija regulativa

Zbog toga zakonodavci razmatraju pooštravanje ograničenja za klađenje na državnoj i saveznoj razini. Senatori Adam Schiff (demokrat iz Kalifornije) i John Curtis (republikanac iz Utaha) u ožujku su predstavili dvostranački prijedlog zakona kojim bi se tržištima predviđanja (prediction markets) zabranila obrada sportskih oklada, budući da platforme poput Polymarketa i Kalshija trenutačno ne podliježu državnim i plemenskim pravilima o zaštiti potrošača koja vrijede za sportsko klađenje.

Istodobno, savezne države poput Illinoisa, Massachusettsa i Minnesote pokrenule su postupke regulacije ili su već usvojile zakone koji uređuju sportsko klađenje na tržištima predviđanja. Nekoliko država razmatra i pooštravanje pravila za tradicionalno sportsko klađenje. Kentucky je već donio zakon kojim se minimalna dob za klađenje povećava s 18 na 21 godinu, New Jersey razmatra ukidanje oklada tijekom utakmica i mikrooklada, dok Ohio razmatra ograničenje pojedinačne oklade na 100 dolara uz zabranu mobilnih aplikacija za sportsko klađenje.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes (link na originalni članak)