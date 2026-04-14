OPEC snizio prognozu globalne potražnje za naftom u drugom kvartalu

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) snizila je u ponedjeljak prognozu svjetske potražnje za naftom u drugom tromjesečju za 500.000 barela dnevno, istaknuvši utjecaj rata na Bliskom istoku.

U travanjskom izvješću OPEC prognozira da će svjetska potražnja za naftom u drugom tromjesečju u prosjeku iznositi 105,07 milijuna barela dnevno.

U izvješću za ožujak bili su procijenili da će iznositi 105,57 milijuna barela dnevno.

“Rast potražnje u drugom tromjesečju 2026. godine korigiran je naniže i za zemlje OECD-a i za one izvan te skupine, uglavnom zbog blagog, prolaznog posustajanja rasta potražnje za naftom, s obzirom na aktualni razvoj situacije na Bliskom istoku“, navode u OPEC-u.

Posustajanje će, po njihovoj procjeni, biti nadoknađeno u drugoj polovini godine.

U ožujku je barel košarice nafte OPEC-a poskupio za 48,46 dolara u odnosu na veljaču i u prosjeku je stajao 116,36 dolara, navodi se u izvješću.

Iranska teška nafta poskupjela je za 57,51 dolar u odnosu na veljaču i stajala je u prosjeku 124,10 dolara. Ruski Urals stajao je u prosjeku 73,80 dolara i bio je skuplji za 32,77 dolara.

Cijena barela marke Brent iz Sjevernog mora s rokom isporuke u idućem mjesecu poskupjela je pak u terminskim ugovorima na londonskom tržištu za 30,23 dolara i iznosila je u prosjeku 99,60 dolara. Na američkom tržištu barel marke WTI poskupio je u terminskim ugovorima za 26,48 dolara i u prosjeku je stajao 91 dolar.

Nafta s većim udjelom sumpora nadoknadila je cjenovni zaostatak za ‘lakšom’ naftom i čak ju je pretekla u ključnim centrima za preradu u sjeverozapadnoj Europi, na istočnoj obali SAD-a i u azijsko-pacifičkoj regiji zbog poremećaja u isporukama iz regije uz Perzijski zaljev.

Poticaj skoku cijena ‘teže’ nafte na fizičkim tržištima bilo je i poskupljenje naftnih proizvoda poput dizela i kerozina budući da su rafinerije širom svijeta krenule u potragu za alternativnim izvorima nabave, ističu u OPEC-u.

Poskupljenje ‘lakše’ nafte ograničila je pak relativno dobra opskrba barelima iz Atlantskog bazena.

OPEC je u izvješću potvrdio da u ovoj godini očekuje rast svjetske potražnje za naftom u ovoj godini za 1,4 milijuna barela dnevno.

Pritom za potražnju iz zemalja OECD-a očekuju da će porasti za 100 tisuća barela dnevno, a iz zemalja izvan OECD-a za 1,3 milijuna barela dnevno u odnosu na 2025. godinu, navodi se u izvješću.

