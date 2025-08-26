Opel odustaje od prodaje isključivo električnih vozila od 2028.

Njemački proizvođač automobila Opel otkazao je planove za prodaju samo električnih vozila u Europi od 2028. godine te će se i dalje oslanjati na svoju trenutnu “diversificiranu” energetsku strategiju – isporuku vozila na baterije, plug-in hibride ili motore s unutarnjim izgaranjem – sve dok se zahtjevi kupaca ne promijene.

Glavni izvršni direktor Florian Huettl još je 2023. najavio 2028. kao ciljanu za postupno ukidanje prodaje motora s unutarnjim izgaranjem u Europi.

“Naša odluka ne mora biti ograničena na 2028. godinu, ako potražnja zahtijeva drugačije”, poručuju iz tvrtke sa sjedištem u Rüsselsheimu u priopćenju nakon medijskih izvješća o promjeni strategije.

Opel je u lipnju prošle godine proslavio 125 godina proizvodnje, uz nazočnost tadašnjeg njemačkog kancelara Olafa Scholza. Bivšu podružnicu General Motorsa preuzela je 2017. godine matična tvrtka Peugeota PSA, a naknadno je uključena u multinacionalnu grupu Stellantis, uz ukidanje nekoliko tisuća radnih mjesta. Tvrtka je posljednjih godina doživjela smanjenje profitabilnosti, a planovi za veliku tvornicu baterijskih ćelija u Kaiserslauternu stavljeni su na čekanje.

Zbog pozitivnih signala s tržišta i političkih mjera u Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu proizvođač automobila i dalje nastoji nastaviti s električnim vozilima. Tvrtka kaže da je spremna za elektrificiranu mobilnost i prvi je njemački proizvođač s potpuno elektrificiranim portfeljem modela na tržištu.