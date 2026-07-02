OpenAI Trumpovoj administraciji nudi 5% vlasničkog udjela kako bi smanjio politički pritisak iz Washingtona

Sam Altman predložio je da američka vlada stekne manjinski udjel u vodećim AI kompanijama kako bi građani sudjelovali u njihovu rastu.

OpenAI navodno nudi američkoj vladi 5-postotni vlasnički udjel u kompaniji kako bi ublažio sve snažniji politički pritisak iz Washingtona. Prema posljednjoj procjeni vrijednosti od 852 milijarde dolara, udjel od pet posto vrijedio bi oko 42,6 milijardi dolara, što bi ga učinilo jednim od najvećih državnih vlasničkih udjela u privatnoj tehnološkoj kompaniji.

Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima, navodi da je izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman tu ideju iznio tijekom ranih razgovora s administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Plan predviđa osnivanje posebnog državnog investicijskog fonda koji bi držao manjinske udjele u vodećim američkim tvrtkama za razvoj umjetne inteligencije.

OpenAI je još u travnju predložio stvaranje tzv. fonda javnog bogatstva, koji bi građanima omogućio da neizravno sudjeluju u financijskim koristima razvoja umjetne inteligencije. Prema pisanju Financial Timesa, sličan model mogao bi se ponuditi i drugim vodećim AI kompanijama, uključujući Anthropic, Google i Metu, iako nije poznato bi li pristale prepustiti dio vlasništva američkoj vladi.

Prijedlog dolazi u trenutku kada Washington pojačava nadzor nad sektorom umjetne inteligencije zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost, kibernetičke prijetnje i sve jaču konkurenciju kineskih AI modela otvorenog koda.

Trumpova administracija već je tijekom njegova drugog mandata ušla u vlasničku strukturu nekoliko strateški važnih kompanija. Prošle godine američka vlada stekla je 10-postotni udjel u Intelu nakon ulaganja od 8,9 milijardi dolara, a predsjednik Donald Trump kasnije je izjavio da je država trebala tražiti još veći udjel.