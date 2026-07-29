Organska jaja nisu uvijek zeleniji izbor: Novo istraživanje iznenadilo rezultatima

Istraživači upozoravaju na kompromis između dobrobiti životinja i emisija stakleničkih plinova: Organski slobodni uzgoj zahtijeva više kokoši i proizvodi više CO₂.

Kad bi se cjelokupna proizvodnja jaja u Ujedinjenom Kraljevstvu prebacila na organski slobodni uzgoj, godišnje emisije stakleničkih plinova dosegnule bi 2,316 milijuna tona ekvivalenta CO₂, gotovo dvostruko više nego u potpuno kaveznom sustavu, koji bi proizveo 1,184 milijuna tona, pokazuje novo istraživanje.

Studiju, objavljenu u časopisu Royal Society Open Science, vodila je Harriet Bartlett sa Sveučilišta Oxford. Njezin tim analizirao je podatke s britanskih farmi kako bi usporedio emisije stakleničkih plinova, korištenje zemljišta, različite oblike onečišćenja te pokazatelje dobrobiti životinja.

“Otkrili smo važan kompromis. Sustavi koji se smatraju boljima za dobrobit životinja, poput organskog i slobodnog uzgoja, često zahtijevaju više kokoši za proizvodnju iste količine jaja, što može povećati njihov utjecaj na okoliš“, rekla je Bartlett.

Autori zaključuju da je razlog manja učinkovitost slobodnog uzgoja. Za proizvodnju iste količine jaja potrebno je više kokoši nego u kaveznim sustavima.

Organski slobodni uzgoj imao je lošije rezultate i prema drugim pokazateljima, uključujući eutrofikaciju voda, zakiseljavanje tla i korištenje zemljišta, dok je smrtnost kokoši bila najveća upravo u tom sustavu.

Istraživači pritom upozoravaju da se analiza temelji na podacima iz 2009. i 2010. godine, pa ne obuhvaća novija poboljšanja u proizvodnji. U studiji također nisu procjenjivani utjecaji poput uporabe pesticida ili bioraznolikosti, piše The Guardian.