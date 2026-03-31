Osiguravatelj odbio isplatiti 17.000 eura mladoj biciklistici jer lopovi “nisu bili dovoljno nasilni”

Unatoč snimci krađe, mlada sportašica ostala je bez odštete za bicikle jer osiguravatelj tvrdi da nisu ispunjeni uvjeti koji zahtijevaju dokaz o nasilnom ulasku u vozilo.

Mlada britanska biciklistica, kojoj su iz kombija ukradeni bicikli vrijedni 15.000 funti (17.300 eura), ostala je bez odštete jer osiguravatelj tvrdi da lopovi nisu bili dovoljno “nasilni”.

Gabriella McHugh (17), članica razvojnog tima British Cyclinga, ostala je shrvana nakon provale ispred obiteljskog stana u Claphamu, u južnom Londonu. Snimke nadzorne kamere susjeda prikazuju trenutak kada su dvojica muškaraca u ranim jutarnjim satima početkom veljače ukrala tri vrhunska modela Pinarello Dogma, čija je pojedinačna vrijednost oko 5000 funti (5800 eura), piše The Standard.

Muškarci u trenirkama ušli su u vozilo, a zatim bez žurbe otišli s plijenom, ostavivši zaštite za gume razbacane po mirnoj stambenoj ulici nešto nakon dva sata ujutro. Gabriellin otac Matt McHugh rekao je da je bio šokiran kada je podnio zahtjev za odštetu putem police kućnog osiguranja kod AA Insurancea.

U pismu o odbijanju navodi se: “Nakon razmatranja vašeg zahtjeva, nema dokaza o nasilnom ulasku. S obzirom na to, prema uvjetima police, nismo u mogućnosti odobriti pokriće.”

Tvrtka AA, čija je operativna dobit 2025. porasla za 28 posto na 245 milijuna funti (282 milijuna eura), navela je da pokriva krađe iz vozila samo ako su predmeti bili zaključani u zatvorenom prtljažniku ili pretincu te ako je došlo do “prisilnog i nasilnog ulaska”.

Gabriella je rekla da se nakon krađe boji voziti bicikl po Londonu, strahujući da bi mogla postati meta lopova na mopedima. Njezin otac izjavio je da ne znaju kako su lopovi ušli u kombi, ali da, budući da nisu htjeli lagati osiguravatelju, zahtjev nije odobren. Dodao je da su uložili žalbu.