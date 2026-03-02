Osiguravatelji otkazuju pokriće za brodove u području Perzijskog zaljeva

Skupina pomorskih osiguravatelja, uključujući Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club i American Club, objavila je da zbog sukoba otkazuje pokriće ratnih rizika za brodove u regiji Perzijskog zaljeva.

Odluka o otkazivanju osiguranja trebala bi stupiti na snagu petog ožujka, stoji u nedjeljnoj obavijesti na web stranicama kompanija.

Pokriće ratnog rizika bit će isključeno u iranskim vodama, te u Perzijskom zaljevu i u susjednim vodama, napominje se.

Veliki broj brodova usidren u Zaljevu

Skuld je dodao da bi osiguranim brodarima mogao ponuditi otkup police kako bi mogli potražiti osiguranje kod drugih tvrtki. Osiguravatelji se tom opcijom rješavaju dodatnih potraživanja i pravnih troškova za moguću štetu.

Japanska osiguravajuća grupa MS&AD izjavila je za Reuters da je obustavila jamstva za niz polica osiguranja od ratnih rizika u vodama oko Irana, Izraela i susjednih zemalja.

Napetosti na Bliskom istoku naglo su eskalirale nakon što su američke i izraelske snage u subotu ujutro napale Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke baze uz Perzijski zaljev. Plovidba kroz Hormuški tjesnac zasada nije službeno obustavljena.

Nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je u međuvremenu tranzit pošiljki nafte, goriva i ukapljenog prirodnog plina kroz tjesnac koji je velikim dijelom u iranskim teritorijalnim vodama. Satelitski podaci pokazali su veliki broj brodova usidrenih u blizini ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata poput Fujairaha.

Podaci o praćenju brodova pokazali su tako u nedjelju da je u međunarodnim vodama Perzijskog zaljeva ‘iznad’ tjesnaca usidreno najmanje 150 tankera, uključujući one koji prevoze sirovu naftu i ukapljeni prirodni plin, a i još desetak njih s druge strane ključne točke u tranzitu energenata.

Rizike je dodatno naglasilo oštećenje najmanje tri tankera uz obalu zaljeva i pogibija jednog pomorca, napominje Reuters.