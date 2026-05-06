Oštar pad cijena nafte nakon naznaka da se SAD i Iran približavaju sporazumu

Cijene nafte u srijedu su pale na međunarodnim tržištima ispod 100 dolara za barel, nakon što je pakistanski izvor izjavio da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu o razumijevanju kojim bi se okončao rat.

Na londonskom tržištu barelom nafte marke Brent poslijepodne se trgovalo po cijeni od 99,55 dolara, za 10,32 dolara odnosno 9,39 posto nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine dan ranije. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je za 10,46 dolara ili 10,23 posto, na 91,81 dolar.

Cijene nafte marke Brent spustile su se tako ispod 100 dolara za barel prvi put od 22. travnja. U trgovanju dan ranije referentne su cijene na oba tržišta pale za oko četiri posto.

Izvor iz Pakistana rekao je da se Sjedinjene Države i Iran približavaju sporazumu o memorandumu o razumijevanju od jedne stranice kojim bi se okončao rat.

Američki Axios izvijestio je da SAD očekuje iranski odgovor o nekoliko ključnih točaka u sljedećih 48 sati, pozivajući se na izvore koji kažu da su ovime dvije strane najbliže dogovoru od početka rata.

“Još ništa nije dogovoreno, ali izvori su rekli da su time dvije strane najbliže sporazumu od početka rata“, napominje Axios.

Iran je ranije rekao da će prihvatiti samo pošten i sveobuhvatan sporazum.

Američka vojska u ponedjeljak je izjavila da je uništila nekoliko malih iranskih brodova kao dio napora da se brodovima koji su zaglavili pomogne u izlasku iz Hormuškog tjesnaca.

Smanjena opskrba sirovom naftom zbog zaustavljenog pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac rezultirala je snažnim porastom cijena nafte, pri čemu je cijena nafte marke Brent prošli tjedan nakratko zabilježila najvišu razinu od ožujka 2022. godine. Zatvaranje tog ključnog plovnog puta rezultiralo je smanjenjem globalnih zaliha nafte i goriva, dok su rafinerije pokušavale nadoknaditi manjak u proizvodnji.

Zalihe sirove nafte u SAD-u pale su treći tjedan zaredom, a smanjene su i zalihe benzina i destilata, rekli su izvori s tržišta u utorak, pozivajući se na podatke Američkog instituta za naftu. Zalihe sirove nafte pale su za 8,1 milijun barela u tjednu koji je završio 1. svibnja, kazali su izvori, dodavši da su zalihe benzina pale za 6,1 milijun barela u odnosu na tjedan ranije, a zalihe destilata za 4,6 milijuna barela.

Za nove smjernice tržišta će tijekom dana pratiti objavu najnovijih službenih podataka statističkog odjela američkog ministarstva energetike (EIA) o stanju zaliha.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak stajao 118,33 dolara i bio za 2,3 dolara skuplji nego dan ranije.