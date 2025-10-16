Oštar pad indijskog izvoza u SAD nakon Trumpovih visokih carina

Podaci pokazuju da je indijski izvoz robe u SAD, njihovo najveće inozemno tržište, naglo pao za 20% u rujnu i gotovo 40% u posljednja četiri mjeseca, nakon što su na snagu stupile Trumpove visoke carine.

Rujan je bio prvi puni mjesec otkako Washington primjenjuje 50%-tne carine na indijsku robu, koje su stupile na snagu 27. kolovoza. To uključuje carinu od 25% zbog Delhija koji je odbio prestati kupovati naftu od Rusije.

“SAD je postao najteže pogođeno tržište Indije od početka eskalacije carina“, rekao je Ajay Srivastava iz Global Trade Research Initiative (GTRI), think tanka sa sjedištem u Delhiju.

Pregovori o trgovinskom sporazumu između dviju zemalja su u tijeku, s ciljem sklapanja sporazuma do sljedećeg mjeseca, prenosi BBC.

Prema GTRI-ju, najznačajniji utjecaj carina osjetili su sektori s velikim udjelom radne snage poput tekstila, dragog kamenja i nakita, strojogradnje i kemijske industrije, koji su pretrpjeli najveće gubitke.

Isporuke u SAD bilježe pad četiri mjeseca zaredom, a pale su za 37,5%, s 8,8 milijardi dolara (6,5 milijardi funti) u svibnju na 5,5 milijardi dolara u rujnu.

Pad izvoza također je pridonio indijskom trgovinskom deficitu (razlici između onoga što zemlja uvozi i izvozi), koji se u rujnu povećao na 32,15 milijardi dolara, što je najviše u 13 mjeseci.

Dio smanjenja izvoza u SAD ublažen je poboljšanom trgovinom sa zemljama poput UAE i Kine.

Trgovinski pregovori između Indije i SAD-a nastavljeni su prošlog mjeseca nakon višemjesečne blokade zbog niza neslaganja. Indijska delegacija trenutno je u SAD-u na razgovorima.

U srijedu je Trump izjavio da je indijski premijer Narendra Modi pristao prestati kupovati rusku naftu , dok SAD nastoji izvršiti ekonomski pritisak na Kremlj kao dio napora za okončanje rata u Ukrajini.

Glasnogovornik indijskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su razgovori u tijeku s američkom administracijom koja je pokazala interes za produbljivanje energetske suradnje s Indijom, ali glavni sporovi oko trgovine i dalje ostaju, uključujući pristup poljoprivredi i mliječnim proizvodima.

Washington se godinama zalagao za veći pristup indijskom poljoprivrednom sektoru, smatrajući ga glavnim neiskorištenim tržištem. No Indija ga je žestoko štitila, pozivajući se na sigurnost hrane, egzistenciju i interese milijuna malih poljoprivrednika.

Do nedavno, SAD je bio najveći trgovinski partner Indije, s bilateralnom trgovinom koja je dosegnula 190 milijardi dolara u 2024. Trump i Modi postavili su cilj da tu brojku povise na 500 milijardi dolara.