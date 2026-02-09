Osvajačima zlatnih medalja na ZOI 13 država će isplatiti 100.000 dolara ili više. Koliko plaća Hrvatska?

Hrvati koji se popnu na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja na Igrama Milano Cortina dobit će bonus od 48.000 dolara. Njihovi suparnici mogli bi inkasirati i do 800.000 dolara, ne računajući pogodnosti poput nakita, automobila ili stana.

Svaka zlatna medalja koja će biti dodijeljena na Zimskim olimpijskim igrama 2026. sadrži šest grama plemenitog metala, koji okružuje 500 grama srebra, što zajedno vrijedi više od 2.000 dolara, dijelom zahvaljujući povijesnim rastovima cijena oba metala. No za sportaše iz određenih zemalja vrijednost te medalje bit će daleko veća.

Uoči Igara Milano Cortina, koje službeno počinju svečanom ceremonijom otvaranja u petak, Forbes je kontaktirao nacionalne olimpijske odbore ili državna ministarstva sporta svih 92 zemlje i teritorija koji sudjeluju te potvrdio da njih najmanje 37 nudi novčane bonuse sportašima koji osvoje medalje.

Potencijalne nagrade za zlatnu medalju u pojedinačnim sportovima kreću se od otprilike 3.000 dolara za sportaše iz Novog Zelanda do 787.000 dolara za sportaše iz Singapura, preračunato u američke dolare po tečajevima od srijede. Ukupno 13 zemalja i teritorija obećava isplatiti najmanje 100.000 dolara svakom pojedinačnom osvajaču zlata. Tri druge delegacije, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Rumunjska, navele su da iznosi jednokratnih isplata još nisu određeni, dok je Luksemburg rekao da svoje bonus-aranžmane drži povjerljivima.

Ti se bonusi isplaćuju povrh stipendija za trening, potpora i drugih beneficija, poput stipendija za obrazovanje i zdravstvenog osiguranja, koje mogu primati vrhunski sportaši. Jedna nova pogodnost za tim SAD-a: zahvaljujući donaciji od 100 milijuna dolara koju je dao osnivač Stone Ridge Holdings Groupa Ross Stevens, svaki američki olimpijski i paraolimpijski sportaš dobit će 100.000 dolara za mirovinu, bez obzira na rezultat na Igrama, a njihove će obitelji nakon njihove smrti dobiti dodatnih 100.000 dolara.

U nekim slučajevima isplate se protežu čak i na sportaše koji ne završe na postolju. Primjerice, iako su dvoje alpskih skijaša koji će predstavljati mali Cipar veliki autsajderi za 177.000 dolara koje ciparski olimpijski odbor nudi za zlatni nastup, i dalje mogu dobiti oko 94.000 dolara za četvrto mjesto. Čak bi i 16. mjesto vrijedilo 12.000 dolara.

Država Novčana nagrada u dolarima Singapur 787.000 Hong Kong 768.000 Poljska 355.000 Kazahstan 250.000 Italija 213.000 Cipar 177.000 Bugarska 151.000 Litva 133.000 Kosovo 130.000 Estonija 118.000 Češka 117.000 Španjolska 111.000 Grčka 106.000 Slovenija 81.000 Andora 71.000 Slovačka 71.000 Brazil 67.000 Švicarska 64.000 Finska 59.000 Portugal 59.000 Hrvatska 48.000 Crna Gora 41.000 SAD 37.500 Njemačka 35.000 Nizozemska 35.000 Lihtenštajn 32.000 Malezija 20.000 Norveška 17.000 Danska 16.000 Kanada 15.000 Australija 13.000 Argentina 8.000 Novi Zeland 3.000

Način na koji svaka zemlja izračunava bonuse može se znatno razlikovati. U Sjedinjenim Američkim Državama, koje su negdje u sredini ljestvice s nagradom od 37.500 dolara za dobitnike zlatnih medalja, svi sportaši dobivaju istu nagradu od Američkog olimpijskog i paraolimpijskog odbora, bez obzira natječu li se u pojedinačnom sportu ili kao dio momčadi. Češka, za razliku od toga, koristi tablicu s 12 različitih nagrada, ovisno o broju sportaša u disciplini. Tako bi, primjerice, prvak u skeletonu mogao dobiti 117.000 dolara, dok bi osvajač zlata u muškom hokeju na ledu zaradio oko 31.000 dolara.

Još jedna ključna razlika odnosi se na to kako se pojedine zemlje brinu o sportašima koji osvoje više medalja. Amerikanci, primjerice, dobivaju puni iznos bonusa za svako mjesto među prva tri, dok je naknada za finske osvajače medalja ograničena na oko 118.000 dolara, odnosno ekvivalent dvaju bonusa za pojedinačno zlato.

Ovisno o zemlji, nagradu može isplaćivati nacionalni olimpijski odbor, vlada ili oboje, a novac nije uvijek namijenjen isključivo sportašu koji se natječe. U Sloveniji, primjerice, olimpijski odbor i Ministarstvo gospodarstva, turizma i sporta zajedno osiguravaju 162.000 dolara koji se ravnomjerno dijele između pojedinačnog zlatnog medalista i njegova trenera. U Novom Zelandu sportaši ne dobivaju naknadu za medalje izravno od svog olimpijskog odbora, ali je sponzor opreme reprezentacije, tvrtka Kathmandu, obećao isplatiti pojedinačnim zlatnim medalistima oko 3.000 dolara.

Pogodnosti često daleko nadilaze jednokratne isplate. Bonusi za medalje neoporezivi su u zemljama poput Njemačke, koja će svakom olimpijskom prvaku dodijeliti približno 35.000 dolara, kao i za Amerikance s ukupnim prihodom manjim od milijun dolara. U Hrvatskoj, nakon što osvajači zlata navrše 55 godina, dobivaju mjesečnu naknadu u visini prosječne neto plaće u zemlji, koja trenutačno iznosi oko 1.600 dolara. Norvežani koji osvoje bilo kakvu medalju automatski dobivaju oko 17.000 dolara godišnje, a osvajači medalja iz Sjeverne Makedonije primaju mjesečnu naknadu doživotno, oko 1.300 dolara za zlato, odnosno 1,5 puta prosječnu nacionalnu neto plaću.

Pojedinačni dobitnici zlatnih medalja iz Poljske, u međuvremenu, mogu unovčiti ne samo oko 210.000 dolara u gotovini i tokenima Poljskog olimpijskog odbora nego i Toyotu Corollu, namješten dvosobni stan, sliku, vaučer za odmor i nakit u vrijednosti do oko 800 dolara.

Naravno, nisu sve zemlje toliko izdašne prema svojim osvajačima medalja. Irska i Velika Britanija, primjerice, ne isplaćuju bonuse izravno vezane uz rezultate, osim općeg financiranja dostupnog vrhunskim sportašima.

Za druge zemlje, međutim, isplate se mogu brzo zbrojiti. Forbes procjenjuje da je Italija bila obvezna isplatiti više od 2,7 milijuna dolara za svojih 17 medalja na Zimskim igrama u Pekingu 2022., a s obzirom na to da zemlja i ove godine olimpijskim prvacima nudi 180.000 eura, odnosno 213.000 dolara po nešto povoljnijem tečaju nego prije četiri godine, njezin će ovogodišnji račun gotovo sigurno biti velik.

To domaćinu Igara, međutim, ne predstavlja problem. Napominjući da će talijanski sportaši dobiti bonus za svaku osvojenu medalju, bez gornje granice, talijanski olimpijski odbor poručio je Forbesu: “Nadamo se da će se to dogoditi.”

Evo 13 zemalja i teritorija koji nude šesteroznamenkaste isplate za zlatne medaliste na Olimpijskim igrama 2026. u pojedinačnim sportovima.

Singapur: 787.000 dolara

Singapur se na Zimskim igrama dosad pojavio samo jednom, 2018., s brzoklizačicom na kratkim stazama Cheyenne Goh, koja je zauzela 28. mjesto na 1.500 metara, a i ove će godine imati samo jednog sportaša, alpskog skijaša Faiza Bashu. Poput države iz koje dolazi, izgledi da osvoji medalju vrlo su mali, ali ponuda bonusa nije samo teorijska. Na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. Singapurac Max Maeder osvojio je broncu u muškom kitesurfingu i zaradio gotovo 200.000 dolara.

Hong Kong: 768.000 dolara

Sportski institut Hong Konga, koji osigurava trening sportašima u gradu koji na Olimpijskim igrama nastupa samostalno od 1952., i Hong Kong Jockey Club, organizacija za konjske utrke poznata i po velikim humanitarnim donacijama, zajedno nude novčane poticaje olimpijcima koji počinju s 48.000 dolara za osmo mjesto. Teritorij, koji je ove godine u Italiju poslao alpske skijaše i brzoklizače na kratkim stazama, još nije osvojio medalju na Zimskim igrama, ali dolazi nakon svog najboljeg nastupa ikad na Ljetnim igrama, s četiri medalje, uključujući dva zlata, u Parizu 2024.

Poljska: 355.000 dolara

Iznos od 355.000 dolara dostupan poljskim osvajačima zlata u pojedinačnim sportovima uključuje 210.000 dolara od nacionalnog olimpijskog odbora, što je velik skok u odnosu na približno 82.000 dolara isplaćenih na Ljetnim igrama 2024. Poljska vlada, u međuvremenu, odobrila je jednokratne novčane nagrade od 31.000 dolara te mjesečnu “stipendiju” od gotovo 5.000 dolara tijekom dvije godine. Osvajači medalja također imaju pravo na mirovinu nakon navršene 40. godine, a bit će nagrađeni i glavni treneri iza prvaka, s oko 56.000 dolara od olimpijskog odbora i dodatnih 8.000 dolara od vlade

Kazahstan: 250.000 dolara

Kazahstanski olimpijci nagrađuju se za plasman među prvih šest, no razlika između trećeg mjesta, koje donosi 75.000 dolara, i šestog, koje vrijedi 5.000 dolara, vrlo je velika. Zemlja je ostala bez postolja na Igrama u Pekingu 2022., ali ove godine ima dobre izglede za medalju zahvaljujući brzoklizaču na kratkim stazama Denisu Nikishi, koji će na svečanosti otvaranja nositi zastavu Kazahstana i koji je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojio srebro na 500 metara

Italija: 213.000 dolara

Kao domaćin Igara, Italija se automatski kvalificira za svaku disciplinu, čime se njezina ionako snažna delegacija povećava na 196 sportaša, što je desetak više od dosadašnjeg zimskog rekorda zemlje, postavljenog na domaćim Igrama u Torinu 2006. Samo SAD i Kanada ove godine šalju više sportaša. Italija, čiji bonusi za medalje počinju s oko 71.000 dolara za broncu, imala je 17 plasmana na postolje 2022., ali je još uspješnija na znatno većim Ljetnim igrama, gdje je u Parizu 2024. osvojila 40 medalja. Prema Forbesovim izračunima, ti su rezultati sportašima donijeli gotovo 11 milijuna dolara isplata.

Cipar: 177.000 dolara

Tanke nade Cipra za medalju počivaju na alpskim skijašima Yiannu Kouyoumdjianu i Andrei Loizidou, jedinim dvama predstavnicima zemlje u Italiji ove godine. Cipar nikada nije završio na postolju Zimskih olimpijskih igara, ali je sudjelovao na svakim Igrama otkako ga je Međunarodni olimpijski odbor priznao 1979. Prije toga ciparski su sportaši nastupali za Grčku. Na ljetnim je Igrama Cipar bio nešto uspješniji, a jedriličar Pavlos Kontides osvojio je srebro 2012. i 2024

Bugarska: 151.000 dolara

Dok Bugarska cilja na svoju prvu zimsku olimpijsku medalju od 2006., novoizabrana predsjednica nacionalnog olimpijskog odbora Vesela Lecheva izjavila je da će ovogodišnja reprezentacija biti najbolja ikad. Optimizam zbog mogućeg uspjeha na međunarodnoj sceni, međutim, ublažen je sporom između Lecheve i njezine prethodnice Stefke Kostadinove, koja je izgubila izbore prošle godine, ali je uspjela odgoditi Lechevino imenovanje. Dok su se njih dvije borile za kontrolu, Međunarodni olimpijski odbor dao je podršku Lechevoj i obustavio isplate bugarskom olimpijskom odboru. “Nikad nisam mislila da ću cijelu godinu provesti boreći se na sudu”, nedavno je Lecheva rekla Bugarskoj nacionalnoj televiziji, uz napomenu da su sudski postupci još u tijeku.

Litva: 133.000 dolara

Za sportaše koji na Olimpijskim igrama završe među prvih osam, litavska vlada osigurava novčane nagrade povezane s “osnovnom socijalnom naknadom”, iznosom koji se koristi u izračunima socijalne sigurnosti i koji je za 2026. postavljen na oko 87 dolara. Nagrade za Igre Milano Cortina počinju s približno 7.000 dolara, odnosno 77 puta osnovne socijalne naknade. Treneri, pak, dobivaju polovicu iznosa koji pripada sportašu za svaku medalju.

Kosovo: 130.000 dolara

Kiana Kryeziu i Drin Kokaj jedini su kosovski sportaši koji se natječu u Italiji, a zemlja još čeka svoju prvu medalju na svom trećem nastupu na Zimskim igrama. No ako dvoje alpskih skijaša uspije nadmašiti očekivanja i osvojiti zlato, dobit će oko 118.000 dolara od Ministarstva kulture, mladih i sporta Kosova te dodatnih 12.000 dolara od Kosovskog olimpijskog odbora. A ako im treba dodatna motivacija za brzu vožnju, svaki kosovski sportaš koji sruši olimpijski rekord dobit će oko 236.000 dolara.

Estonija: 118.000 dolara

Iako Estonija ima manje od 1,4 milijuna stanovnika, ove će godine u Italiji imati snažnu delegaciju od 32 sportaša u 11 sportova, što čini 0,002 posto stanovništva, odnosno gotovo 35 puta veći udio od 0,00007 posto u Sjedinjenim Američkim Državama s njihovih 232 sportaša. Estonija je najveće uspjehe imala u skijaškom trčanju, sa sedam medalja otkako se samostalno natječe od 1992., ali je svoju jedinu medalju 2022. osvojila zahvaljujući bronci Kelly Sildaru u ženskom slopestyleu, za koju je freestyle skijašica dobila nešto više od 50.000 dolara.

Češka: 117.000 dolara

Češka Republika, ili Czechia kako je službeno poznata na Olimpijskim igrama, među zemljama je koje dodjeljuju jednake nagrade olimpijcima i paraolimpijcima, počevši s oko 58.000 dolara za broncu u pojedinačnom sportu. Predvođeni zvijezdom Boston Bruinsa Davidom Pastrnakom, Česi bi trebali biti kandidati u muškom hokeju na ledu na prvim Igrama s NHL igračima od 2014., no u delegaciji su i dvije povratničke legende: sedmerostruka osvajačica medalja u brzom klizanju Martina Sablikova i Ester Ledecka, koja je osvojila tri olimpijska zlata u snowboardingu i alpskom skijanju, ali će se ovaj put fokusirati na snowboarding zbog sukoba u rasporedu.

Španjolska: 111.000 dolara

U 21 dosadašnjem nastupu na Zimskim igrama Španjolska je osvojila ukupno pet medalja, no ove je godine među favoritima u skijaškom alpinizmu, novoj disciplini u olimpijskom programu u kojoj sportaši skijaju uz planinu, dio uspona savladavaju pješice, a zatim se skijajući spuštaju natrag. Ako Španjolci završe među prva tri u muškim ili ženskim sprint utrkama, sportaši će dobiti između 35.000 i 111.000 dolara. Izračun se, međutim, malo razlikuje za mješovitu štafetu: svaki član tima dobio bi između 30.000 i 89.000 dolara.

Grčka: 106.000 dolara

Grčka vlada obvezala se ove godine isplatiti oko 106.000 dolara za zlatnu medalju, 71.000 dolara za srebro i 59.000 dolara za broncu, no ako dvoje alpskih skijaša ili troje skijaša trkača koji se natječu u Milano Cortini uspiju osvojiti prvu zimsku olimpijsku medalju u povijesti zemlje, dobili bi i više. Grčki olimpijski odbor nakon Igara odlučuje o dodatnim nagradama za osvajače medalja, no za usporedbu, prema trenutačnom tečaju, na Ljetnim igrama u Parizu 2024. isplatio je oko 35.000 dolara za zlato, 24.000 dolara za srebro i 18.000 dolara za broncu, gdje je Grčka osvojila osam medalja.

Brett Knight, novinar Forbesa

