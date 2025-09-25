Otkazan vam je let zbog kibernetičkog napada? Evo kako ostvariti pravo na naknadu štete

Zračne luke diljem Europe još se uvijek bore s posljedicama kibernetičkog napada zbog kojeg su tijekom vikenda otkazane stotine letova.

U petak su se mnoge od najvećih europskih zračnih luka, uključujući londonski Heathrow i Bruxelles, suočile s velikim poremećajima nakon navodnog napada ransomwarea usmjerenog na Collins Aerospace, tvrtku koja stoji iza softvera za automatsku prijavu i ukrcaj.

Evo svih letova koji su još uvijek pogođeni poremećajem i što putnici trebaju znati o svojim pravima na odštetu, prenosi Euronews.

Zračna luka u Bruxellesu bila je jedna od najteže pogođenih, sa stotinama otkazanih letova od petka.

I dalje savjetuju putnicima da provjere status svog leta kod svoje zrakoplovne tvrtke, da dođu u zračnu luku samo ako im je let potvrđen i da se unaprijed prijave putem interneta.

“Putnici s potvrđenim letom trebaju doći u zračnu luku na vrijeme (dva sata unaprijed za letove unutar schengenskog prostora i tri sata za letove izvan schengenskog prostora) i pratiti informacijske kanale zračne luke za ažuriranja“, navodi se na mrežnim stranicama zračne luke.

Zračna luka Berlin upozorava da se prijava i ukrcaj još uvijek uglavnom obavljaju ručno, a moguće je da će se nastaviti dulja vremena obrade, kašnjenja i otkazivanja letova od strane zrakoplovnih kompanija.

Putnicima se savjetuje da unaprijed provjere kod svoje zrakoplovne tvrtke hoće li se njihov rezervirani let održati. Preporučuju putnicima da koriste online uslugu prijave svoje zrakoplovne tvrtke kako bi izbjegli čekanje na šalterima.

“Velika većina letova na Heathrowu odvija se normalno, ali potičemo putnike da provjere status svog leta prije putovanja u zračnu luku i da ne dođu ranije od tri sata za duge letove i dva sata za kratke letove”, izvijestili su iz zračne luke Heathrow.

Prava putnika na naknadu za odgođene i otkazane letove

Ako vam je let otkazan, vaša zrakoplovna kompanija trebala bi vam ponuditi povrat novca ili alternativni let.

No što se tiče odštete, obično ćete je moći tražiti samo ako vam zrakoplovna tvrtka ili turoperator otkažu putovanje ili ako vam vlada savjetuje da ne putujete na odredište, objašnjava Michelle Cooper, direktorica putnog osiguranja u Sagi.

Što pokriva putno osiguranje za odgođene i otkazane letove?

Ako vam je let otkazan, vaše putno osiguranje može pokriti dodatne troškove, poput rezervacije novog leta ili smještaja, ovisno o uvjetima vaše police.

Za odgođene letove, većina polica osiguranja nudi i pokriće za odgođeni polazak, stoga je vrijedno provjeriti i svoju policu osiguranja, kaže Cooper.

“Ako se mučite s pronalaženjem jasnog rješenja, vaš davatelj putnog osiguranja može vas savjetovati o dostupnoj podršci i troškovima koje možete zatražiti.”

Ako se zbog kibernetičkog napada niste mogli vratiti kući kako je planirano, mnoge police putnog osiguranja mogu pokriti razumne dodatne troškove, kao što su dodatni smještaj, obroci i prijevoz.

“Važno je provjeriti konkretnu formulaciju vaše police, ali općenito, ako je kašnjenje ili otkazivanje izvan vaše kontrole, možda ćete moći podnijeti zahtjev“, kaže Cooper.

“Važno je voditi jasnu evidenciju svih dodatnih troškova zbog poremećaja. Preporučuje se da putnici sačuvaju sve račune za smještaj, obroke i prijevoz, zajedno s pisanim potvrdama zrakoplovnih kompanija ili pružatelja putničkih usluga o svim otkazivanjima ili kašnjenjima – poput e-pošte i SMS poruka.“

Cooper također preporučuje fotografiranje računa.

“Ovi dokumenti bit će potrebni prilikom podnošenja zahtjeva. Kad god je moguće, napravite snimke zaslona komunikacije zrakoplovne tvrtke i spremite kopije.”