Otočna država uvodi zabranu pušenja za mlade, uključujući turiste. Kazne su visoke

Maldivi su uveli zabranu pušenja za sve mlade rođene 1. siječnja 2007. ili kasnije. Novi zakon odnosi se i na turiste.

Zabrana pušenja uvedena je 1. studenog, što znači da je sada osobama rođenima nakon 2007. ilegalno kupovati ili prodavati duhan na Maldivima.

Ministarstvo zdravstva nazvalo je mjeru povijesnom prekretnicom u nacionalnim naporima da zaštiti javno zdravlje i promiče generaciju bez duhana.

Dodaje se da zabrana odražava snažnu predanost vlade zaštiti mladih od štetnosti duhana.

Turisti također podliježu novom zakonu, kojim je prodaja duhanskih proizvoda maloljetnoj osobi postala prekršaj kažnjiv novčanom kaznom do 50.000 rufiyaa (2.817 eura).

Trgovci su sada dužni provjeriti dob kupca prije prodaje, prenosi Euronews.

Novi zakon također propisuje da mladi ljudi ne smiju koristiti vape te se u slučaju kršenja propisa suočavaju s kaznom od 5000 rufiyaa (282 eura).

Čak i prije te mjere, posjetitelji su se morali pridržavati strogih pravila koja reguliraju elektroničke cigarete.

Maldivi su 2024. godine zabranili uvoz, prodaju, korištenje, posjedovanje ili distribuciju elektroničkih cigareta i uređaja za vaping svim osobama bez obzira na dob.

To znači da posjetitelji ne mogu unijeti elektroničke cigarete u zemlju, čak ni za osobnu upotrebu. Ako dođete s uređajem, nećete biti kažnjeni niti će vam biti odbijen ulazak, ali će vam biti oduzet na granici, a carinik će vam izdati potvrdu koju morate predočiti prilikom izlaska iz zemlje kako bi vam se predmeti vratili.

Što se tiče duhanskih proizvoda, samo putnici s turističkom vizom smiju uvesti ograničene količine: do 200 cigareta, 25 cigara ili 250 grama duhana.

Ministarstvo tvrdi da zabrana neće odbiti turiste

Ahmed Afaal, potpredsjednik odbora za kontrolu duhana te južnoazijske zemlje, rekao je da ne vjeruje da će novi zakon odvratiti turiste da posjete Maldive.

“Ljudi ne dolaze na Maldive zato što mogu pušiti, već dolaze zbog plaža, mora, sunca i svježeg zraka.“

Dodao je da zabrana nije potaknula nijednog međunarodnog posjetitelja na otkazivanje rezervacija te da je broj turista porastao u protekloj godini. “Predviđamo više od dva milijuna turista u sljedećoj godini“, rekao je.