Ova američka država će dati stanovnicima 3.500 dolara za kupnju novog električnog vozila

Poticaj je namijenjen kupcima koji prvi put kupuju novo električno vozilo na baterije čija cijena ne prelazi 50.000 dolara, pri čemu polovicu iznosa financiraju proizvođači automobila. Kupci rabljenih električnih vozila također imaju pravo na poticaj u iznosu od 1.750 dolara.

Prodaja električnih vozila diljem svijeta doživljava procvat, no u SAD-u je naglo pala otkako je Trumpova administracija prošle godine ukinula saveznu subvenciju od 7.500 dolara za kupnju električnih vozila. Kalifornija, čiji stanovnici kupuju oko trećine svih električnih vozila prodanih u zemlji, nada se preokrenuti taj trend novim poticajem koji će uskoro pokrenuti.

Državni proračun, koji je stupio na snagu 1. srpnja, uključuje 135,5 milijuna dolara namijenjenih smanjenju troškova kupnje vozila na baterijski pogon. Program predviđa da će kupci koji prvi put kupuju novi električni automobil ili lako gospodarsko vozilo vrijedno do 50.000 dolara dobiti poticaj od 3.500 dolara – polovicu će financirati država, a drugu polovicu proizvođači automobila. Međutim, ograničenje cijene od 50.000 dolara ne vrijedi za električna vozila proizvedena u kalifornijskim tvrtkama poput Riviana i Lucida, čiji najjeftiniji modeli trenutačno stoje 58.000 odnosno 71.000 dolara. Skuplji modeli Tesle, koja je 2021. preselila svoje sjedište iz Kalifornije u Teksas, ne ispunjavaju uvjete za poticaj. Kupci rabljenih električnih vozila moći će ostvariti popust od 1.750 dolara.

Pad prodaje

„Premija za novo električno vozilo još je uvijek oko 5.500 dolara viša nego za model s motorom s unutarnjim izgaranjem, pa ovaj poticaj ne pokriva cijelu razliku, ali bi ipak trebao pomoći“, rekla je Stephanie Valdez Streaty, direktorica odjela Industry Insights u tvrtki Cox Automotive. „Poticaj od 1.750 dolara za rabljena električna vozila mogao bi imati još veći učinak, s obzirom na velik broj vozila koja izlaze iz leasinga i dolaze na tržište rabljenih.“

Prema podacima Cox Automotiveja, prodaja električnih vozila ove je godine pala za najmanje 20 % u odnosu na prvu polovicu 2025., što je izravna posljedica ukidanja savezne subvencije prošlog rujna. U prvom tromjesečju ove godine Kalifornija, koja želi do 2035. potpuno ukinuti prodaju novih vozila na benzin i dizel, zabilježila je pad tržišnog udjela električnih vozila s gotovo četvrtine svih novih prodanih vozila godinu ranije na samo 15,7 % do kraja ožujka. To je znatno ispod cilja države da električna vozila ove godine dosegnu 35 % tržišnog udjela.

Iako je prosječna kupovna cijena električnih vozila i dalje viša nego kod automobila s motorima na fosilna goriva, broj cjenovno pristupačnih modela raste. General Motors nudi tri električna modela ispod 50.000 dolara, uključujući srednje veliki SUV Blazer EV, kompaktni crossover Equinox EV i hatchback Bolt, čija cijena počinje ispod 30.000 dolara. Toyota ima dva manja crossovera, modele bZ i C-HR, čije početne cijene iznose manje od 40.000 dolara, dok Hyundaijev popularni hatchback Ioniq 5 kreće od 35.000 dolara. Fordov crossover Mustang Mach-E počinje s cijenom od oko 38.000 dolara, a pravo na poticaj ostvarit će i jeftinije izvedbe Teslinih modela Model 3 i Model Y, dok Cybertruck zbog više cijene neće biti obuhvaćen programom.

Na tržište bi 2027. trebala stići i dva povoljna električna pick-up modela, uključujući novi Fordov model od oko 30.000 dolara te utilitarni model startupa Slate, čija će osnovna cijena biti 25.000 dolara.

Utjecaj na kupce

Iako kalifornijski poticaji zvuče obećavajuće, Loren McDonald, izvršni direktor i glavni analitičar istraživačke tvrtke Chargeonomics, skeptičan je da će imati značajniji učinak.

„Ako proizvođači automobila već nude poticaje od 2.500 ili 3.500 dolara kako bi povećali prodaju, ovaj program možda neće imati velik utjecaj na kupce“, rekao je. „Primjerice, hoće li Hyundai dodati još 1.750 dolara na postojeće popuste? Ili će proizvođači primjenjivati ovaj dodatni poticaj samo na modele koji se slabije prodaju? Sve ovisi o tome kako će se program provoditi.“

General Motors, Ford i Hyundai nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar. Glasnogovornik Kalifornijskog odbora za zračne resurse (California Air Resources Board) John Swanton izjavio je da će program biti pokrenut tijekom sljedećih nekoliko tjedana, dok će detalji biti objavljeni idućeg mjeseca.

Alan Ohnsman, Forbes (link na originalni članak)