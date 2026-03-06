Ova nova kompanija proizvodit će smrtonosne ukrajinske čamce-dronove za zapadne vojske

Ukrajinski inženjeri razvili su desetke tisuća letećih, pomorskih i kopnenih dronova koji su se pokazali iznimno učinkovitima na bojištu. Sada novi startup planira početi proizvoditi tu tehnologiju izvan Ukrajine kako bi pomogao Europi i Sjedinjenim Državama u jačanju obrambenih kapaciteta dok se pripremaju za ratove budućnosti.

Naftni tanker MKD VYOM bio je u završnoj etapi putovanja iz Nizozemske prema rafineriji Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji kada je u nedjelju plovio uz obalu Muskata u Omanu. Tada je tanker, dug gotovo kao dva nogometna igrališta, potresla eksplozija.

Pogodio ga je bespilotni čamac-dron, priopćio je omanski centar za pomorsku sigurnost. Napad je izazvao požar u strojarnici i usmrtio jednog člana posade. Podrijetlo napada zasad nije poznato.

Posljednjih godina iranski saveznici u Jemenu izveli su nekoliko napada na trgovačke brodove koristeći pomorske dronove. No ovaj napad prvi je put da je bespilotno plovilo upotrijebljeno u aktualnom sukobu u Perzijskom zaljevu, koji je počeo u subotu kada su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran i ubili njegovog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.

Autonomni čamci sve više postaju dio modernog ratovanja — osobito u ratu u Ukrajini, gdje ih je ta zemlja učinkovito koristila protiv mnogo snažnije ruske mornarice. Na početku rata 2022. ruska Crnomorska flota prijetila je ukrajinskoj obali i blokirala ključni izvoz žitarica. Nešto više od četiri godine kasnije većinom je ograničena na luku u Sevastopolju na Krimu, zahvaljujući nizu napada koje je izvela flota čamaca-dronova kojima upravljaju ukrajinske obavještajne službe.

Dokazani na bojištu

Ta bespilotna plovila veličine glisera, natovarena eksplozivom, odgovorna su za najmanje 16 napada u kojima su se frontalno zabijala u brodove ruske ratne mornarice. Čamci, nazvani Magura, sada su opremljeni i projektilima zemlja-zrak te im se pripisuje obaranje najmanje dva ruska borbena zrakoplova.

Sada nova obrambena kompanija planira početi prodavati verziju ukrajinskog drona Magura drugim vojskama NATO-a. Tvrtka Uforce preuzela je većinske udjele u nekoliko ukrajinskih kompanija, uključujući proizvođače Magure, kako bi proširila proizvodnju izvan Ukrajine i prilagodila svoje oružje zapadnim vojskama. Direktor Uforcea Oleg Rogynskyy očekuje da će admirali i generali NATO-a radije kupovati ovakve borbeno provjerene dronove nego uglavnom neprovjerenu i skupu opremu američkih i europskih startupa.

“Sve što smo izgradili čvrsto je utemeljeno na onome što Ukrajini treba upravo sada”, kaže Rogynskyy. Tvrtku je suosnovao bivši ukrajinski premijer Oleksij Hončaruk, dok je Rogynskyy njezin izvršni direktor (prošle se godine povukao iz startupa koji je također suosnovao, AI prodajnog jednoroga People.AI iz San Francisca).

Uforce je registriran u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi privukao strane fondove rizičnog kapitala koji su, čak i prije rata, oklijevali ulagati u ukrajinske kompanije, kaže Rogynskyy. Tvrtka je dosad prikupila 50 milijuna dolara od fondova Lakestar, Shield Capital i Ballistic Ventures te drugih investitora, uz procijenjenu vrijednost od milijardu dolara.

Grade tvornice po Europi

Uforce također razvija dron za bacanje bombi nazvan Nemesis, presretače kamikaza-dronova te bespilotni tenk veličine ATV-a naoružan mitraljezom, nakon što je preuzeo udjele i u njihovim ukrajinskim proizvođačima.

To je sasvim drugačiji pristup od američkih i europskih obrambenih startupa poput Andurila, Helsinga i proizvođača čamaca-dronova Saronic, koji su u početku prikupili ogromne iznose novca uz vrlo visoke procjene vrijednosti, obećavajući unosne vojne ugovore iako je njihova tehnologija uglavnom neprovjerena. Uforce i kompanije koje je preuzeo imali su oko 1000 zaposlenih i “značajne” prihode od domaćih ugovora za masovnu proizvodnju dronova u Ukrajini.

Rogynskyy kaže da tvrtka sada gradi tvornice na neobjavljenim lokacijama u Europi kako bi proizvodila nove verzije tih oružja posebno prilagođene zapadnim vojskama.

“Vojske i obrambene organizacije diljem svijeta vlastitim su očima vidjele kako se ratovanje mijenja”, kaže Raj Shah, koji je vodio ulaganje fonda Shield Capital iz Silicijske doline u Uforce. “Najvažnije je tko može najbrže operativno primijeniti te koncepte, tehnologije i sustave.”

Ukrajinski vojnik iz Glavne uprave za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine upravlja pomorskim dronom Magura tijekom demonstracije za novinare na neotkrivenoj lokaciji u Ukrajini foto: Genya Savilov/AFP

Tijekom rata ukrajinska vlada zabranjivala je izvoz oružja koje je dizajnirano i proizvedeno u zemlji kako bi spriječila nestašice na vlastitim bojištima. Ta je zabrana ukinuta prošlog mjeseca, a Reuters navodi da ukrajinski dužnosnici očekuju da bi izvoz oružja mogao donositi milijarde dolara godišnje. No prodaja ključnih sustava poput presretača dronova i dalje je osjetljivo pitanje za zakonodavce, dok Kijev svakodnevno trpi zračne napade.

Nakon ukidanja zabrane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njemački ministar obrane Boris Pistorius prošlog su mjeseca otvorili tvornicu u Njemačkoj u sklopu inicijative “Build With Ukraine”, koja će kompanijama poput Uforcea omogućiti širenje proizvodnje koristeći europsku industrijsku bazu, izvan dosega ruskih zračnih napada.

Upola jeftiniji od konkurencije

Ono što će se proizvoditi drugdje u Europi izgledat će slično dronovima koji se koriste u Ukrajini, ali će iznutra biti znatno drugačije kako bi zadovoljilo zahtjeve zapadnih vojski, kaže Rogynskyy. Europske mornarice, primjerice, željele bi verziju drona Magura koja može izdržati zimske oluje na Atlantiku i u Sredozemlju. Dok je ukrajinska vojska pravila kompromise i koristila jeftine komponente iz Kine kako bi brže proizvela veći broj dronova, međunarodne verzije Uforcea imat će vlastite sigurne opskrbne lance, kaže on.

To znači da će Uforceovi dronovi biti znatno skuplji od verzija proizvedenih u Ukrajini. Ipak, mogli bi biti i dalje upola jeftiniji od konkurentskih rješenja američkih startupa poput Saronica, koji prodaje sličan čamac-dron za oko dva milijuna dolara, rekao je Rogynskyy.

Nije sigurno da će ono što danas funkcionira u Ukrajini funkcionirati i za zapadne vojske u budućim sukobima, jer tehnologije dronova mogu imati vrlo kratak životni vijek, kaže James Acuna, operativni direktor investicijske tvrtke Ondas Capital specijalizirane za obranu.

“Ono što je ovdje zaista vrijedno jest ono što se nalazi u glavama ukrajinskih proizvođača i operatera dronova, što su naučili i kako su se prilagodili ruskim protumjerama”, kaže Acuna.

“Vrlo je impresivno ono što su Ukrajinci učinili u potiskivanju ruske Crnomorske flote izvan dometa oružja prema Sevastopolju na Krimu, ali postoje ograničenja”, kaže Sidharth Kaushal, viši istraživač u britanskom obrambenom think tanku Royal United Services Institute. On ističe da su napadi čamaca Magura uglavnom bili usmjereni na manje ruske brodove te da nije jasno kako bi se samoubilački dronovi uklopili u operacije velike NATO mornarice.

Zaštita od drugih bespilotnih sustava

Osim proizvodnje dronova, Uforce bi mogao popuniti i veliku prazninu u sposobnostima europskih vojski da se obrane od bespilotnih sustava. Otkako je počeo sukob između Irana i Sjedinjenih Država, valovi projektila i bespilotnih samoubilačkih dronova Shahed lansirani su na američke vojne baze u Perzijskom zaljevu te na Ujedinjene Arapske Emirate, Izrael i druge američke saveznike u regiji.

Deseci tih dronova i projektila presretnuti su sustavima Patriot i THAAD, ali neki su ipak probili obranu i pogodili vojne i civilne ciljeve. Taj sukob suprotstavlja iranske niskotehnološke dronove proizvedene u velikim količinama, čija cijena kreće od 30.000 dolara, i brzo iscrpljujuće zalihe američkog streljiva čija cijena može dosegnuti i pet milijuna dolara po projektilu.

Slična bitka vodi se i na nebu iznad Ukrajine, gdje je zemlja sve više počela proizvoditi vlastite dronove presretače kako bi obarala ruske verzije iranskih dronova Shahed. U veljači je oko 70 posto dronova koji su ciljali Kijev srušeno upravo pomoću domaćih dronova presretača, rekao je u ponedjeljak vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski.

Iako je Ukrajina ukinula ograničenja za izvoz oružja svojim obrambenim kompanijama u Europu, to ne vrijedi za Bliski istok gdje je izvoz i dalje zabranjen. Zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Izraela stoga bi mogle dugo čekati na novu obranu, iako se iranski napadi dronovima nastavljaju.

Predsjednik Zelenski napisao je u utorak na platformi X da je razgovarao s Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali je dodao da “zaštita partnera može ići naprijed samo ako se time ne smanje naše vlastite obrambene sposobnosti”.

Iain Martin, novinar Forbesa (link na originalan članak)