Ove bi zemlje prve mogle ostati bez nafte

Prije rata, 40 tankera koji su prevozili 20 milijuna barela sirove nafte i rafiniranih naftnih derivata svakodnevno je prolazilo kroz Hormuški tjesnac. Ovog tjedna Iran je dopustio samo nekolicini tankera da prođu kroz tjesnac, uključujući brodove koji plove pod zastavom Indije i Kine.

Ovaj tjedan analitičar Mike Haigh i njegov tim u Societe Generaleu procjenjuju da će za sada protok kroz tjesnac u prosjeku iznositi 500.000 barela dnevno, ovisno o iranskoj volji.

Velik dio preostale zadržane nafte još uvijek stiže na tržište ili barem puni spremnike. Saudijci su se okrenuli svom dugo planiranom i proširenom naftovodu Istok-Zapad, koji će biti opterećen do krajnjih granica u transportu 7 milijuna barela dnevno do luke Yanbu na Crvenom moru. Slično tome, Ujedinjeni Arapski Emirati uspjeli su premjestiti dio nafte na istok oko tjesnaca naftovodom do luke Fujairah, iako je Iran navodno napao tu infrastrukturu.

Analitičari iz tvrtke Jefferies predviđaju da je proizvodnja nafte u Meksičkom zaljevu sada obustavljena na 6,7 ​​milijuna barela dnevno. Energy Aspects procjenjuje da će prekidi povezani s Hormuzom dosegnuti vrhunac od 10 milijuna barela dnevno, dok će ukupna proizvodnja sirove nafte OPEC-a sada pasti za 7 milijuna barela dnevno na 22,3 milijuna barela dnevno. To je 7% svjetske dnevne potrošnje sirove nafte od 100 milijuna barela dnevno.

Sjedinjene Države, kao najveći svjetski proizvođač nafte i prirodnog plina, donekle su zaštićene od šokova u ponudi. Cijene benzina i dizela ovdje bi mogle naglo porasti, ali mala je vjerojatnost potpune nestašice.

Mjanmar, Vijetnam i Filipini, nabavljaju više od 80% svoje nafte putem tereta koji prolaze kroz Hormuz i imaju samo oko mjesec dana nafte u skladištu prije nego što im ponestane – ili moraju pronaći alternativne zalihe.

Situacija je također ozbiljna u Singapuru, koji obično prima 680.000 barela sirove nafte dnevno kroz Hormuz i ima samo 40 dana zaliha. Tajland je u samo malo boljoj poziciji, s 50 dana pokrića za svojih 400.000 barela dnevno iz Hormuza.

Tajvan, koji uvozi 525.000 barela dnevno, može izdržati oko 100 dana. Bangladeš također može izdržati oko 100 dana i već je uveo racionalizaciju goriva i zatvorio tvornice gnojiva. Ne uvozi puno sirove nafte, ali obično sva prolazi kroz Hormuz.

Veće zemlje obično imaju više mogućnosti. Južna Koreja uvozi oko 3 milijuna barela dnevno, od čega 2 milijuna dolazi preko Hormuza. Njene zalihe mogu pokriti 50 dana bez uvoza ili oko 70 dana nadoknađujući samo isporuke preko Hormuza. U sličnoj situaciji je i Indija, koja ima strateške rezerve nafte od 175 milijuna barela kako bi uravnotežila 5 milijuna barela dnevno ukupnih potreba, od čega 45% dolazi preko Hormuza. Indonezija ima dovoljno resursa da izdrži zatvaranje Hormuza 160 dana. Japan, s velikim strateškim rezervama, može preživjeti oko 200 dana bez isporuka preko Hormuza.

Kina je ograničila ovisnost o Bliskom istoku

Kina može izdržati 300 dana bez isporuka nafte iz Hormuza i više od 100 dana bez ikakvog izvoza, zahvaljujući svojim strateškim rezervama nafte od 1,3 milijarde barela – unatoč činjenici da 45% od više od 11 milijuna barela dnevno ukupnog kineskog uvoza nafte prolazi kroz tjesnac. “Kina je namjerno ograničila ovisnost o Bliskom istoku na blizu 50% i izgradila značajne amortizere kroz diverzificirane izvore nafte, plinovode, domaću proizvodnju i velike zalihe“, kaže analitičar Lloyd Byrne iz Jefferiesa.

Kako će sve te zemlje spojiti kraj s krajem? Međunarodna agencija za energiju namjerava im pomoći oslobađanjem 400 milijuna barela tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, ali to samo po sebi neće popuniti prazninu, već će samo potisnuti potražnju u budućnost, jer rezerve treba ponovno napuniti.

Smanjenje potražnje donekle pomaže. Vijetnam je uveo rad od kuće. U Tajlandu je državnim službenicima naređeno da se penju stepenicama, dok je u Šri Lanki vlada uvela četverodnevni radni tjedan.

Bolja opcija je diverzifikacija izvora energije. Južna Koreja odlučila je pauzirati gašenje termoelektrana na ugljen i pojačati proizvodnju svojih nuklearnih reaktora kako bi lakše spojila kraj s krajem.

Kina također ima dovoljno kapaciteta za povećanje izgaranja ugljena. Prema Bernstein Researchu, kineske termoelektrane na ugljen rade samo s polovicom svog potencijala. Štoviše, Kina je gradila toliko vjetroelektrana i solarnih elektrana da će ove godine dodati oko 500 teravat-sati nove proizvodnje obnovljivih izvora energije. To je važna prekretnica jer znači da Kina dodaje više obnovljivih izvora energije nego što pokriva cjelokupni rast potražnje za električnom energijom, što je korisno za kompenzaciju nedostatka nafte i LNG-a iz Hormuza.

Konzultantska tvrtka Energy Aspects vjeruje da će se Iran vjerojatno vratiti izvozu od 3 milijuna barela dnevno do kraja godine, čak i ako se Hormuz zatvori za tankere povezane s SAD-om. A u roku od 18 mjeseci očekuje se da će Venezuela povećati proizvodnju za milijun barela na oko 1,3 milijuna barela dnevno.

U međuvremenu, u SAD-u, naftne tvrtke počele su ponovno aktivirati platforme za bušenje, čime je ukupan broj operativnih platformi porastao na 553. To je još uvijek 39 platformi manje nego u isto vrijeme prošle godine. Očekuje se da će američke tvrtke, koje trenutno crpe rekordnih 13,6 milijuna barela dnevno, taj broj povećati na 14 milijuna do kraja godine.

Christopher Helman, urednik u Forbesu (link na originalni članak)