Ovo je najveća špijunska prijetnja tehnološkim tvrtkama

Hakeri povezani s Kinom predstavljali su najveću špijunsku prijetnju tehnološkim tvrtkama u protekloj godini, navodi se u izvješću tvrtke za kibernetičku sigurnost CrowdStrike, objavljeno je u utorak, usred porasta ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Izvješće je pokazalo da je tehnološki sektor ponovno bio najciljanija industrija i od strane vlada i od strane kibernetičkih kriminalaca. Usredotočilo se na prijetnje tvrtkama koje istražuju, razvijaju ili distribuiraju računalni hardver i tehnologiju, IT usluge i savjetovanje, poluvodiče i softver općenito. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu odbacilo je izvješće, prenosi Reuters.

Izvješće koje obuhvaća razdoblje od 1. travnja 2025. do 31. ožujka 2026., dolazi usred ulaganja u tehnološke tvrtke i umjetnu inteligenciju, koje su među visokovrijednim metama, rekao je Adam Meyers, viši potpredsjednik CrowdStrikea.

Ured za znanost i tehnološku politiku Bijele kuće 23. travnja optužio je subjekte sa sjedištem u Kini za “namjerne kampanje industrijskih razmjera” kako bi potajno iskoristili modele razvijene u SAD-u za vlastite svrhe, ističući jedan nedavni primjer.

“Između SAD-a i Kine odvija se utrka u ‘naoružanju’ umjetnom inteligencijom, a Kina namjerava postići globalnu dominaciju do 2030”, rekao je Meyers.

Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu rekao je da se Kina protivi hakerskim aktivnostima i bori se protiv njih u skladu sa zakonom te da odbacuje klevetanje i blaćenje pod izlikom kibernetičke sigurnosti.

Dodao je da Kina i SAD moraju surađivati ​​na razvoju i upravljanju umjetnom inteligencijom te da su tijekom nedavnog Trumpovog posjeta “dva šefa država imala konstruktivne razmjene mišljenja o umjetnoj inteligenciji i složila se pokrenuti dijalog između vlada o umjetnoj inteligenciji”.

Sjevernokorejske hakerske kampanje “predstavljale su veliku prijetnju”, navodi se u izvješću, posebno kroz shemu u kojoj sjevernokorejski operativci koriste lažne identitete kako bi osigurali udaljene IT poslove u tehnološkim tvrtkama. Plaće radnika uglavnom se usmjeravaju natrag vladi Pjongjanga, a njihove pozicije unutar tvrtki pružaju uporište za prikupljanje obavještajnih podataka.

Ruske i s Iranom povezane hakerske skupine također snažno ciljaju na američki i tehnološki sektor drugih zemalja radi prikupljanja obavještajnih podataka i ponekad, destruktivnih napada zlonamjernim softverom.

Izvješće je također istaknulo porast hakerskih aktivnosti financijski motiviranih kibernetičkih kriminalnih skupina usmjerenih na tehnološke tvrtke u istom razdoblju, uključujući 30%-tno povećanje aktivnosti hakera koji prodaju informacije.