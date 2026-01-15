Ovo je procjena koliko Grenland vrijedi i može li ga Trump zaista kupiti

Grenlandsko gospodarstvo možda jest malo, ali njegova stvarna vrijednost vezana je uz arktičku sigurnost i ogromne mineralne rezerve. Trumpov interes za njega odražava američke napore da se suprotstave kineskoj dominaciji u nabavi ključnih sirovina.

U srijedu se američki potpredsjednik J. D. Vance sastao u Washingtonu s danskim ministrom vanjskih poslova Larsom Løkkeom Rasmussenom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

U razgovoru s novinarima, Rasmussen je rekao da su razgovori bili konstruktivni, ali je dodao da Trump inzistira na neprihvatljivom prijedlogu o osvajanju Grenlanda.

Francuska, Njemačka, Švedska i Norveška, sve članice NATO-a poput Danske, odlučile su poslati trupe na Grenland kako bi sudjelovale u zajedničkim vježbama s Danskom.

Ono što se dugo smatralo provokacijom sada izgleda kao ozbiljan pokušaj dominacije Arktikom. Na štetu Danske, saveznice NATO-a, moguće je da SAD želi Grenland zbog njegovih mineralnih rezervi – kao i iz razloga nacionalne sigurnosti, prenosi Euronews.

Takav potez unosi zahlađenje u odnose EU-a sa SAD-om, posebno u vrijeme kada se blok bori osigurati sirovine potrebne za održavanje klimatskih ciljeva i digitalne infrastrukture.

Grenland, autonomni teritorij Danske nije bogat u konvencionalnom smislu. Njegovo gospodarstvo je malo, uvelike ovisno o ribarstvu, a uglavnom preživljava od godišnje subvencije Danske od oko 3,9 milijardi danskih kruna (520 milijuna eura), što je otprilike 9000 eura po stanovniku godišnje.

Prema Svjetskoj banci, bruto domaći proizvod Grenlanda procjenjuje se na oko 3,5–4 milijarde dolara (3,2–3,7 milijardi eura). Oko 90% izvoza potječe od proizvoda povezanih s ribarstvom.

Iako ovi atributi ostaju nezanimljivi za Trumpovu administraciju, SAD očito privlače dva faktora koja nemaju puno veze s BDP-om. Jedan je gdje se nalaze na svijetu, a drugi je ono što se krije ispod njihovog leda.

Otok zauzima kritičan položaj između Sjeverne Amerike i Europe, a na njemu se već nalazi svemirska baza Pituffik, temelj američkih sustava za upozoravanje na rakete.

“Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland“, rekao je Trump. “I nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjede.” Washington je svjestan da Kina dominira rudarenjem rijetkih zemnih metala i daljnjom preradom.

Grenland trenutno ne proizvodi rijetke zemne metale, ali Američki geološki zavod procjenjuje da posjeduje oko 1,5 milijuna tona rezervi. S druge strane, Geološki zavod Danske i Grenlanda (GEUS) procjenjuje da resursi rijetkih zemnih metala u zemlji iznose oko 36,1 milijun tona – podsjetnik na jaz između onoga što geološki postoji i onoga što se komercijalno može iskopati.

Europska unija trenutno je 100% ovisna o kineskom uvozu rijetkih zemnih metala, dok se SAD također uvelike oslanja na strane lance opskrbe.

Kina je odgovorna za oko 70% količine rijetkih zemnih metala izvađenih iz rudnika diljem svijeta, što je ekvivalentno 270.000 tona u 2024. godini.

Grenland bogat naftom i prirodnim plinom

Osim rijetkih zemnih resursa, Grenland je također potencijalno bogat naftom i prirodnim plinom.

Iako je istraživanje uglavnom stopirano nakon moratorija na nova bušenja nafte iz 2021., procjene Američkog geološkog zavoda sugeriraju da bi grenlandski priobalni bazeni mogli sadržavati do 17,5 milijardi barela nafte i 148 bilijuna kubičnih stopa prirodnog plina.

Prema procjenama studije koju je objavio Američki akcijski forum (AAF), sirova geološka vrijednost poznatih mineralnih resursa Grenlanda teoretski bi mogla premašiti 4 bilijuna dolara (3,66 bilijuna eura).

Iako AAF procjenjuje “cijenu” Grenlanda na 186 milijardi dolara, hipotetske procjene uvelike se razlikuju.

Promatrajući BDP privatnog sektora i potencijalne porezne prihode s otoka, Economist iznosi procjenu od 50 milijardi dolara.

Druge procjene uzimaju u obzir povijesne transakcije u SAD-u, posebno kupnje Aljaske, Louisiane i Djevičanskih otoka, te prilagođavaju te troškove današnjim nabavnim cijenama.

Financial Times je sugerirao da bi procjena od 1,1 bilijuna dolara bila prikladna na temelju resursa otoka, dok je New York Times dao procjenu između 12,5 i 77 milijardi dolara.

Velike razlike između tih iznosa ukazuju na nematerijalnu prirodu vrijednosti Grenlanda.

Trumpova administracija razmatra izravna plaćanja – između 10.000 i 100.000 dolara po stanovniku Grenlanda – kao način poticanja javnog raspoloženja na Grenlandu prema preusmjeravanju prema SAD-u.

Anketa Verian Groupa iz siječnja 2025. pokazala je da se 85% Grenlandaca protivi izlasku Danske iz sastava Sjedinjenih Država, dok samo 6% podržava tu ideju.

U SAD-u je ta ideja jednako nepopularna. Anketa YouGova u siječnju 2026. pokazala je da samo 8% podržava upotrebu vojne sile za zauzimanje Grenlanda, dok je 73% bilo protiv.

Prema ekonomistu tvrtke 22V Research, Jacobu Funku Kirkegaardu, Kopenhagen je prešao s tihog prihvaćanja Trumpovih izjava na aktivno njihovo ograničavanje putem zakona, institucija i saveza.

Cilj nije pobijediti u raspravi s Bijelom kućom, već suziti prostor u kojem može djelovati.

Nužan pristanak Kongresa

Kirkegaard tvrdi da je američki Kongres trenutno osjetljiviji na prekoračenje predsjedničkih ovlasti nakon nedavnih događaja u Venezueli. Prošli tjedan, američki Senat je predložio mjeru ratnih ovlasti kako bi se spriječile daljnje vojne akcije protiv južnoameričke zemlje bez izričitog odobrenja Kongresa.

Svaki pokušaj promjene statusa Grenlanda zahtijevao bi pristanak Kongresa. Istovremeno, primjećuje Kirkegaard, Danska ima prostora ponuditi Trumpu nešto opipljivo bez diranja u suverenitet.

Proširena obrambena suradnja i veći prostor za američka ulaganja u mineralni sektor Grenlanda omogućili bi Washingtonu da ojača svoj strateški položaj, a da pritom ostane u okviru postojećih sporazuma.

“Trump stoga može poslati tisuće američkih vojnika na Grenland kako bi zaštitili američku nacionalnu sigurnost uz puni politički blagoslov Danske i Grenlanda, te nastaviti izjavljivati ​​da je riješio ovo pitanje“, rekao je Kirkegaard za Euronews.

Stručnjak je naznačio da prema američko-danskom obrambenom sporazumu iz 1951. godine, Washington ima široke ovlasti za proširenje svoje vojne prisutnosti na Grenlandu bez promjene njegovog suvereniteta.

S druge strane, Kirkegaard je skeptičan da bi ponuda za “kupnju” Grenlanda bila usvojena.

Svaka ozbiljna financijska ponuda Grenlandu, napominje Kirkegaard, gotovo sigurno bi zahtijevala financiranje Kongresa, što je teško u izbornoj godini, s obzirom na protivljenje američke javnosti i pritiske domaćih troškova života.

Trenutni danski pristup, sugerira on, namjerava dopustiti da institucionalna ograničenja, kongresni nadzor i izborni rokovi obave posao, postupno iscrpljujući pitanje hitnosti i pretvarajući ga u pozadinsku buku umjesto u diplomatsku krizu.

Gledano kroz tu prizmu, vrijednost Grenlanda nije stvar kupovne cijene. Radi se o simbolici, strategiji i ravnoteži između suradnje i kontrole u sve više osporavanom svijetu.