Ovo je Yangwang U9 Track Edition koji je Neverin svjetski rekord nadmašio za 40 kilometara na sat

Svjetski rekord Rimac Nevere R iz srpnja nije dugo bio aktualan. Najbrži električni automobil na svijetu sada je posebno izdanje kineskog modela Yangwang U9.

BYD-ov premium brend Yangwang osmog kolovoza oborio je svjetski rekord brzine za električna vozila dosegnuvši brzinu od 472,41 kilometara na sat na testnoj stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj. To je oko 40 kilometara na sat više od rekorda Rimčeve Nevere R postignutog u srpnju.

Iz BYD-a odnosno Yangwanga navode kako se U9 Track Edition temelji se na istoj platformi i arhitekturi kao i serijska verzija U9 u Kini. Poseban je po tome što upotrebljava 1200 V ultra visokonaponsku platformu, prvu takve vrste koja se proizvodi serijski, te sustav toplinskog upravljanja, optimiziran za ekstremne uvjete.

3000 konjskih snaga

Njegova četiri elektromotora isporučuju do 30.000 okretaja u minuti. U tom sklopu svaki motor daje 555 kW, što je ukupno više od 3000 KS. Omjer snage i mase je impresivnih 1217 KS po toni, što ga lansira u sam vrh automobilske industrije.

Kontrola je jednako impresivna. Platforma e4 s četiri elektromotora i sustavom neovisne raspodjele okretnog momenta stalno osluškuje cestu kako bi prilagodila isporuku okretnog momenta svakom kotaču, i to više od 100 puta u sekundi. Rezultat je velika stabilnost i sigurnost, čak i pri visokim brzinama, bez opasnosti od proklizavanja ili gubitka prianjanja.

Inteligentni sustav upravljanja karoserijom DiSus-X osigurava brzo i pojedinačno podešavanje visine ovjesa na svakom kotaču tijekom naglog ubrzanja, zavoja ili na neravnom terenu. Taj sustav ne samo da smanjuje bočni i uzdužni nagib, čime vožnja postaje udobnija i sigurnija, već i optimizira kontakt guma s cestom kako bi prianjanje bilo maksimalno. U kombinaciji s platformom e4 daje dvostruko jamstvo stabilnosti i sigurnosti u vožnji.

Za razliku od klasičnih superautomobila, U9 može se pohvaliti inovativnom arhitekturom koja kombinira platformu e4 i inteligentni sustav upravljanja karoserijom DiSus-X. Riječ je o tehničkom rješenju koje omogućuje potpunu kontrolu karoserije, pomiče granice sigurnosti i optimizira performanse na stazi. Nadalje, Yangwang U9 Track Edition zadržava aerodinamičan izgled aktualnog U9 te dolazi s poboljšanim opcijskim prednjim razdjelnikom od ugljičnih vlakana koji je već u serijskoj proizvodnji.

Kako bi poboljšao performanse i izdržljivost guma u ekstremnim uvjetima vožnje, Yangwang se oslonio na podatke prikupljene tijekom opsežnih testiranja i otkrića u Njemačkoj 2024., udružio snage s Giti Tireom i u konačnici razvio poluglatku gumu za staze. Ta visokoučinkovita guma ima optimiziran sastav i posebno konstruiran gazni sloj, a inovativna obrada spoja gume i naplatka, u kombinaciji s mazivom visoke viskoznosti, pomaže smanjiti proklizavanje između gume i naplatka pri snažnom ubrzanju ili kočenju. Time se smanjuje gubitak okretnog momenta i trošenje guma te istovremeno poboljšava predvidivost i stabilnost tijekom dinamičnih manevara.

Rekord je postavio Nijemac Marc Basseng koji je po završetku ispitivanja izjavio: “Prošle godine mislio da sam dosegao maksimum. Nisam očekivao da ću tako brzo srušiti vlastiti rekord. Pa ipak, evo nas, na istoj stazi, s novim tehnologijama koje su to omogućile.”