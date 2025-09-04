Ovo su glavni problemi stanovnika europskih gradova
Oko 51% stanovnika gradova EU-a zabrinuto je zbog dostupnosti pristupačnog stanovanja. Međutim, to nije njihova jedina briga.
Tri četvrtine građana EU-a trenutno živi u urbanim područjima, a ta će se brojka povećati na 78% do 2050. godine.
Europski gradovi ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija i zapošljavanja. Međutim, nisu bez problema.
Nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo je da je gradsko stanovništvo sve više zabrinuto zbog ključnih lokalnih problema. Više od polovice stanovnika gradova EU-a smatra pristupačno stanovanje najvažnijim problemom, a to se najviše ističe na Cipru, u Irskoj i Španjolskoj, prenosi Euronews.
Kvaliteta javnih usluga i sigurnost također su na vrhu popisa problema stanovnika.
Pristupačan javni prijevoz, gospodarski razvoj i poslovne prilike također je istaknulo 29% ispitanika kao druga važna ključna pitanja.
Samo 8% ispitanika reklo je da smatra da lokalne vlasti dobro uključuju građane u donošenje odluka.
Potrebna veća ulaganja u promet
Kako bi se poboljšala mobilnost u mjestima u kojima žive, građani su rekli da bi voljeli vidjeti veća ulaganja u javni prijevoz, upravljanje prometom, biciklističke staze i pješačke zone.
Istraživanje je provedeno putem računalno potpomognutog web intervjuiranja (CAWI) i društvenih mreža na više od 31.000 ispitanika u gradovima i ruralnim područjima.