Ovo su najbolje zemlje za iseljenike u 2026. godini

U Europi su se Španjolska, Portugal i Luksemburg plasirali među 10 najboljih, ali Panama je treću godinu zaredom zauzela prvo mjesto, prema istraživanju koje je provela tvrtka InterNations.

Anketa je provedena na 8000 iseljenika, 162 različite nacionalnosti, koji su otkrili koliko su sretni u svom novom domu prema pet čimbenika: rad u inozemstvu, osobne financije, kvaliteta života, važne stvari za iseljenike i lakoća naseljavanja – za istraživanje Expat Insider 2026.

Panama je zauzela drugo mjesto po lakoći naseljavanja, što uključuje prijateljski nastrojeno lokalno stanovništvo i lakoću navikavanja na lokalnu kulturu, te po važnim stvarima za iseljenike, što uključuje jednostavnost dobivanja vize i suočavanja s lokalnom birokracijom, prenosi Euronews.

Oko 87% iseljenika u Panami zadovoljno je svojim životom u inozemstvu, u usporedbi sa 70% globalno, dok trećina želi zauvijek ostati u toj zemlji.

Meksiko je zauzeo drugo mjesto, a prvo mjesto po lakoći naseljavanja, zahvaljujući lakoći pronalaska prijatelja i osjećaju dobrodošlice koju su iseljenici imali.

Najsretniji iseljenici na svijetu nalaze se u Tajlandu, koji je zauzeo treće mjesto na ljestvici, s čak 86% iseljenika koji kažu da su tamo sretni, a dodatnih 42% želi ostati zauvijek. Iseljenici hvale niske troškove života, koje je pozitivno ocijenilo 85%, uz pristupačne smještaje koje je lako pronaći.

Kako je Europa prošla u anketi?

Samo tri europske zemlje ušle su među prvih 10, od kojih nijedna nije rangirana među pet najboljih.

Španjolska je zauzela šesto mjesto i najbolje je mjesto za iseljenike na kontinentu – zauzimajući prvo mjesto u indeksu kvalitete života zahvaljujući odličnom vremenu, aktivnostima izvan posla, pristupačnom javnom prijevozu i općenito mogućnostima putovanja.

Susjedni Portugal je na osmom mjestu, četvrti kada je riječ o osobnim financijama i sedmi po lakoći naseljavanja.

Luksemburg je zaokružio prvih 10, zauzevši četvrto mjesto po pitanju rada u inozemstvu, nakon što je bio prvi po plaći i sigurnosti posla.

Da bi se neka zemlja uvrstila u ukupni rang, najmanje 50 iseljenika iz te destinacije moralo je ispuniti anketu. U 2026. godini ocijenjena je 31 zemlja.

Na drugom kraju ljestvice, Velika Britanija, Turska, Njemačka i Norveška zauzele su 28., 29., 30. i posljednje mjesto.

Skandinavska nacija možda je među najsretnijim zemljama na svijetu, ali iseljenici, čini se, ne dijele tu radost.

Norveška je po lakoći naseljavanja zauzela posljednje mjesto, a po kvaliteti života i osobnim financijama 30. mjesto.

Njemačka nije prošla puno bolje i zauzela je posljednje mjesto po pitanju važnih stvari za iseljenike, koji su naveli probleme s administrativnim temama, stanovanjem i jezičnom barijerom.

Također je zauzela 28. mjesto po lakoći prilagođavanja i 23. mjesto po osobnim financijama.

Najbolje zemlje za život iseljenika u 2026. godini:

Panama Meksiko Tajland UAE Brazil Španjolska Singapur Portugal Malezija Luksemburg

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